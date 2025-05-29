İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul\'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
29.05.2025 14:31  Güncelleme: 14:47
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İstanbul\'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada; "istanbul'da hafta boyunca havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla bölgesel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 22-25 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar özellikle gece ve sabah erken saatlerinde14 derecelerin altına gerileyerek üşütüyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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