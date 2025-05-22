İstanbul'da Kurban Pazarı'nın Yıldızları - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Pazarı'nın Yıldızları

İstanbul\'da Kurban Pazarı\'nın Yıldızları
22.05.2025 14:00
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Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda, 1 ton 300 kilo 'Şampiyon' ve 1 ton 250 kilo 'İmparator' görücüye çıktı.

Erzurum'dan getirilen ve 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'şampiyon' ile aynı çadırda bulunan 1 ton 250 kiloluk 'imparator' isimli tosun, Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda görücüye çıktı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda, Erzurum'dan getirilen ve 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Şampiyon' ile aynı çadırda bulunan 1 ton 250 kiloluk 'İmparator' lakaplı tosun, pazarın en ağır sıkletleri olarak görücüye çıktı. Besicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bu iki kurbanlık, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Devasa cüsseleriyle dikkat çeken hayvanlar, hem görüntüleriyle hem de fiyatlarıyla pazarın yıldızı haline geldi.

"Her sene şampiyon bizde"

Erzurumlu besici Menzeher Karaduman, 101 numaralı padokta satışa sunduğu kurbanlıklarla ilgili olarak, "Erzurum'dan geldik. İstanbul'un en büyük hayvanını getirdim yine. Her sene getiriyorum, bu sene de şampiyon bizde. 1 ton 300 kilo geliyor" dedi.

Fiyatı 410 bin lira

Karaduman, 'Şampiyon'un fiyatını 410 bin TL olarak belirlerken, çadırda 600 kilodan başlayıp 1 ton 300 kiloya kadar çeşitli ağırlıklarda hayvanların bulunduğunu söyledi. Hayvanların 3 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Karaduman, "Satışlar yeni başladı. Asıl hareket Cuma- Cumartesi başlar. Bu şampiyon, bu da imparator. Hepsi kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar" diye konuştu.

Şampiyon'un alıcısı hazır

Karaduman, kurban pazarlarının müdavimlerinden Efe isimli bir gencin her yıl en büyük hayvanı aldığını söyleyerek, "Bu sene de 'abi şampiyonu ben alacağım' dedi. Nasip, bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kurban Pazarı'nın Yıldızları - Son Dakika

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