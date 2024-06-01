İstanbul'da Kurban Pazarlarına Kurbanlıklar İndirilmeye Başlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Pazarlarına Kurbanlıklar İndirilmeye Başlandı

İstanbul\'da Kurban Pazarlarına Kurbanlıklar İndirilmeye Başlandı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazarlarına gece yarısından itibaren giriş yapan kurbanlıklar sabah saatlerinde pazarlara indirilmeye başlandı. İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor.

01.06.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Kurban Bayramı öncesi gece yarısından itibaren İstanbul'da giriş yapan kurbanlıklar sabah saatlerinde pazarlara indirilmeye başlandı.

İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden sabah saatlerinde gelen kurbanlıklar, Sultangazi Belediyesi tarafından Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına indirilmeye başlandı. Kurban pazarında kurbanlıkların pazara indirilmesi ve hazırlıkların son durumu dron ile görüntülendi.

Veysel Günal isimli kurban satıcısı, " Sinop'tan geldik gece saat 05.00 civarı indik. Toplam 25 hayvan ile giriş yaptık. Allah nasip ederse vatandaşlarımızı Sultangazi'ye bekliyoruz. Çok meşakkatli geçti ve Karadeniz'den geldik toplam 12 saatlik bir yoldan. Bugün, yarın vatandaşlarımızı bekliyoruz ve kurbanları kurban pazarından almalarını bekleriz" dedi.

Bur diğer satıcı Saykal Saykal, "Ilgaz'lıyım, bu malları biz kendimiz besliyoruz. Kekik var hormon yoktur, ilaç yoktur. Bizim mallarımızı alanlar bir daha alır. 43 tane hayvan ile geldim ama 70 hayvan olacak. 30 yıldır geliyorum ben bu pazara" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanına sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kurbanlık indirilmeye başlanırken, o anlar dron kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pazara getirilen kurbanlıkların çadırlara indirildiği ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kurban Pazarlarına Kurbanlıklar İndirilmeye Başlandı - Son Dakika

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