İstanbul'da Lodos, Vapur Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Lodos, Vapur Seferlerini İptal Etti

İstanbul'daki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti.

21.11.2024 09:29
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları birçok vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş Hattı, Büyükada- Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar- Beşiktaş Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Beykoz- Sarıyer Hattı, Aşiyan- Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise, "Saat 09.00'daki Pendik- Yalova seferleri karşılıklı olarak, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa (09.05), saat 09.45'teki Yalova-Yenikapı seferleri karşılıklı olarak, Pendik-Yalova (10.00), Yalova-Pendik (11.00), Yenikapı-Yalova (11.45), Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (12.30), Yalova-Pendik (18.00)" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Lodos, Vapur Seferlerini İptal Etti - Son Dakika

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