İstanbul'da Metro Arızası Yoğunluk Yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da Metro Arızası Yoğunluk Yarattı

İstanbul\'da Metro Arızası Yoğunluk Yarattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı, yolcular yoğunluk oluşturdu.

20.01.2025 13:19
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İstanbul'da M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksayınca metro istasyonunda ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında öğle saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Seferlerin durdurulduğu Küçükyalı İstasyonu'nda da metro kullanamayan vatandaşlar, istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimizde aksama meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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