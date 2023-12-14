İstanbul\'da muhteşem gün batımı manzarası

İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü ve caminin görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası hayran bıraktı. Kızıla bürünen güneşin denizin üstünde battığı anlar görenleri mest etti. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı. - İSTANBUL