 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da muhteşem gün batımı manzarası - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da muhteşem gün batımı manzarası

İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü ve caminin görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul\'da muhteşem gün batımı manzarası
14.12.2023 - 20:17,  Güncelleme: 20:18
Abone Ol

İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü ve caminin görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası hayran bıraktı. Kızıla bürünen güneşin denizin üstünde battığı anlar görenleri mest etti. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da muhteşem gün batımı manzarası - Son Dakika


19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01
2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor

Son Dakika
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 20:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da muhteşem gün batımı manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement