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İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü ve caminin görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.
İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası hayran bıraktı. Kızıla bürünen güneşin denizin üstünde battığı anlar görenleri mest etti. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da muhteşem gün batımı manzarası - Son Dakika