Polis Okulda Hediyelerle Karşılandı - Son Dakika
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Polis Okulda Hediyelerle Karşılandı

Polis Okulda Hediyelerle Karşılandı

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları Projesi' kapsamında Fatih'teki bir ilkokulda öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Maskot 'Cesur' ile birlikte 125 öğrenciye sürpriz yapıldı. Öğretmenler, çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

09.09.2024 15:07
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İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları Projesi" çerçevesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde Fatih'teki bir okulda öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti. Polis ekipleri ile sınıflara giren 'Cesur' isimli maskotu gören öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla il genelinde okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini artıran emniyet ekipleri, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı "ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları Projesi" kapsamında Fatih'teki Hacı Süleyman Bey İlkokulu'nda öğrencilere hediye dağıttı.

'Cesur' isimli maskot ile okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine sürpriz yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 125 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Hediyelerini maskot Cesur'dan alan öğrenciler, ona teşekkür edip kendilerine hediye veren polislerle fotoğraf çektirdi.

"Çocukların ilk gün olmasına rağmen hepsi çok mutlu"

İlkokul 1'inci sınıf öğretmeni Ayşe Aktay, "Çocuklar gerçekten çok mutlu oldu. Çocuklar, mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar okula yeni başladı. Onlar kadar biz de çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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