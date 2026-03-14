İstanbul\'da Öğrencilere Ramazan İftarı

14.03.2026 23:19
Ahilik Vakfı, üniversite öğrencileri için iftar sofraları kurarak Ramazan'ı kutladı.

Fatih'te Ramazan ayı boyunca Ahilik Vakfı'nın üstlendiği organizasyonda üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluştu. İftar sonrası yapılan gösterilerle Ahi Evran ve Ahilik geleneği sürdürüldü.

Ramazan ayı boyunca Sultanahmet Sultan Köşesi'nde, İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin Ramazan'ın manevi atmosferini yaşamaları amacıyla iftar sofraları kuruldu. Ahilik Vakfı'nın üstlendiği organizasyonda, Ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz yemekler sunuldu. İstanbul Üniversitesi mezunları ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen iftar programı, özellikle il dışından ve yurt dışından gelerek İstanbul'da eğitim-öğretim gören öğrencilerin oruçlarını açmaları, iftar sonrası ise yapılan gösterilerle Ahi Evran ve Ahilik geleneği sürdürüldü. Program sonunda ise Ahilik duasının ardından öğrencilere hediyeler takdim edilerek diş kirası geleneği de unutulmadı.

"Ahiliğin bu sıcak ortamında öğrencilerimize imkan sağlıyoruz"

Programda konuşan Ahilik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Duran Demirbaş, "Ahilik Vakfı olarak yaklaşık 15-20 yıldır ailelerinden uzak İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizle iftar yapmak için Ahi Ocağımızda bir araya geliyoruz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri çoğunluk olmak üzere İstanbul'daki bütün üniversiteden öğrencilerimiz iftarlarımıza teşvik ediliyor, Topkapı Suriçi'ndeki vakfımız restorasyonda olduğundan dolayı bu sene Sultanahmet'te Sultan Köşesi'nde iftarlarımız devam ediyor iftar sonrasında Ahilik duasını yapıyoruz. Vakfımız hayır sevenlerin yardımıyla birlikte iftar sonrası yemekten sonra da öğrencilerimize diş kiralarını ikram ediyoruz Ahiliğin bu sıcak ortamında öğrencilerimize imkan sağlıyoruz mezun olan öğrencilerimizde bizlere geri dönüş yaparak ahde vefa düsturuyla maddi ve manevi destek sağlıyorlar" dedi.

"Güzel bir iftardı sonrasında tiyatro gibi bir şey yapıldı ve bize diş kiraları verildi çok teşekkür ediyoruz"

İftar etkinliğine katılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Aybars Kuşçu, "Sağ olsunlar her sene Ahilik Vakfı'na gelip ailemizden uzakta Ramazan ayında iftar yapıyoruz, okuldan arkadaşlarımız geliyor, farklı fakültelerden öğrenciler geliyor bir yandan ailemiz yanımızda olmadığı için küçük bir aile ortamı oluşturuyoruz" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Doğalgaz Mühendisliği öğrencisi Selami Talha Tekin, "Ahilik Vakfı'na iftar yapmak için arkadaşlarımızla topluca geliyoruz burada memleketten uzakta aile sıcaklığını yaşattığı için hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz, düzenli olarak diş kirası almaktayız burada yeni arkadaşlar ile çevre edinme kaynaşma fırsatı elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Ayşenur Eravcı, "Ahilik Vakfı'nın yapmış olduğu iftara geldik arkadaşımı da getirdim, çok güzel vakit geçirdik karnımızı doyuracağız katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz çok güzel ve sıcacık bir ortam" diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Hayrunnisa Tamber ise, "Bugün Ahilik Vakfı'nın bağışçıları sayesinde düzenlediği iftara katılmış bulunuyoruz çok güzel bir iftardı sonrasında tiyatro gibi bir şey yapıldı ve bize diş kiraları verildi çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
