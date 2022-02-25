İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri

25.02.2022 00:57
İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri

Rusya Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etti.

Rusya Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etti. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, "Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz" diyerek Ukrayna halkına destek verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) tarafından Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Başkonsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine tepki gösterdi. Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Rusya'nın insanlık tarihine yeni bir kara leke kazımış olduğunu ve insanlık suçu işlediğini söyledi. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, Rus halkının savaş istemediğini, Ukraynalılarla dost olduklarını belirtti.

"Rusya, insanlık suçu işlemektedir"

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, "Bugün insanlık tarihine yeni bir kara leke daha kazınmış oldu. Maalesef Rusya, aylardan bu yana kuşatmış olduğu Ukrayna'ya Moğol orduları gibi barbarca girdi ve Ukrayna'nın şehirlerini bir baştan diğerine bombardıman etmekte. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama, yeni bir işgale soyunmuştur. Rusya, hiçbir surette yapmış olduğu işgali ve katliamı meşrulaştıramaz. Biz her ne olursa olsun Rusya'nın işgalini kınıyor, derhal Ukrayna topraklarını terk etmesini talep ediyoruz. Rusya, insanlık suçu işlemektedir ve bu Moğol ordularını aratmayacak bir biçimde işgale kalkışmaktadır. Ukrayna'daki Rusya işgalini kınıyor, protesto ediyor ve hiçbir ahlaki, hukuki gerekçesinin olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

"Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz"

Eyleme katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın ise, "Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır' diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun" diyerek Rus halkının savaş istemediğini ifade etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Almanya'da Rusya karşıtı protesto Almanya'da Rusya karşıtı protesto İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Rusya Başkonsolosluğu, Protesto, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement