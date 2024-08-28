İstanbul\'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış için uyarı yaptığı İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmur öncesinde mega kentin semalarını kara bulutlar kapladı. İstanbul'a yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi. - İSTANBUL