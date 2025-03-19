İstanbul'da Toplantı ve Gösteriler 4 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Toplantı ve Gösteriler 4 Gün Süreyle Yasaklandı

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı. Bununla birlikte bazı metro hatları ve yollar da trafiğe kapatıldı.

19.03.2025 08:41
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İstanbul Valiliği 19- 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Ayrıca saat 06.00 itibariyle bazı metro hatları ile bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında; 19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır" denildi.

19.03.2025 Günü saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arası),

2- Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3- Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4- Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5- Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

6- Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

7- Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8- Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak

Alternatif yollar

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- Atatürk Bulvarı

3- Fevzi Paşa Caddesi

4- D-100 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Toplantı ve Gösteriler 4 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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