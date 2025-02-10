İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağmurla birlikte yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 75'e yükselirken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Haftanın ilk mesai gününde yağışla birlikte İstanbul'da oluşan yoğun trafik, akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre İstanbul'un her iki yakasında da akşam iş çıkış saatinde yoğun trafik oluştu. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Yağmur ve Yoğun Trafik Haftanın İlk Günü Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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