İstanbul\'dan Ağrı\'ya Okul Müdürü Çocuklara Oyun Parkı Kurdu

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen okul müdürü, köy okulun da bakım onarım yaparak çocuklara oyun parkı kurdu.

İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Müdürü Özcan Turan'ın girişimleri ile Taşlıçay Aşağı Toklu Köyü ilköğretim okulu çocuklarına, çocuk parkı, bilgisayar, projeksiyon, kırtasiye malzemeleri öğrencilere mont, bot, okul kütüphanesi kuruldu.

Küçükçekmece Göktürk ilkokulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli hediyelerin de içinde bulunduğu bir tır malzemeyi Taşlıçay Aşağı Toklu İlkokuluna getiren Okul Müdürü Özcan Turan, ilçede faaliyet gösteren Dostum Derneğinden de destek alarak okulun boya badana işlerini yaptıktan sonra, öğrencilere hediyeler dağıttılar.

Kardeş okul kapsamında yapılan maddi ve manevi desteklerin devam edeceğini belirten Okul Müdürü Özcan Turan her fırsatta kardeş okulunu takip edeceğini belirtti. - AĞRI