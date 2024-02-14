İstanbul'dan Ankara'ya Filistin Protestosu - Son Dakika
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İstanbul'dan Ankara'ya Filistin Protestosu

İstanbul\'dan Ankara\'ya Filistin Protestosu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'ndan yola çıkan 3 kişilik grup, 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaştı. Ulus Meydanı'nda yapılan açıklamada, grup İsrail'in Filistinli kardeşlere yönelik soykırım ve katliamlarını kınadı ve özgür insanların yanında olunması çağrısında bulundu.

14.02.2024 14:42
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkilerini göstermek için İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'ndan yola çıkan grup, Ankara'ya ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğuna çelenk bırakarak yola çıkan 3 kişilik grup, 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaştı. Başkentin simge noktalarından olan Ulus Meydanı'nda açıklama yapan grup, "Denizden nehire özgür Filistin" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İsmail Tiryaki, 4 Şubat'ta İsrail Başkonsolosluğu önüne kanlı çelenk bırakarak, Filistin'de yaşanan drama tepki çekmek adına yürüyerek 10 günde Ankara'ya ulaştıklarını dile getirerek, "4 Şubat'ta katil, insanlık düşmanı, millet düşmanı İsrail Konsolosluğuna bıraktığımız kanlı çelenkten sonra yürüyüşümüzü başlatmış bulunduk. Ankara'ya 10 gün mesafede indik. Bizi hak yolda yürüten rabbimiz safımızı belli etti. İsrail, Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu soykırımla bütün dünyanın lanetini, milletimizin nefretini çekmiştir. İsrail, bugün soykırım ve katliamlarına devam etmekte, sosyal medyada kendi argümanları ile yapmış olduğu soykırımın üstünü örtmektedir. Biz özgür insanlar olarak örttürmeyeceğiz. Ey kravatlılar, özgür insanların iradelerini tutanlar, onları yönlendirmeye çalışanlar, özgür insanlar size biat ediyor ama sizin tasmanızı tutanlar sizi yönlendiriyor. Bunu biliyoruz, bunu yapmayın. Özgür insanların peşinde olun. Emperyalizmin ve onun sahipleri küresel şirketlerin yanında olmayın. Bu dünyanın düşmanı, hatta gökte uçan kuşun, denizde yüzen balığın düşmanı olan siyonizme ortak olup, bu dünyayı özgür insanlara dar etmeyin. Biz özgür insanlar buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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