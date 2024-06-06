İstanbul Havalimanı, 2024 yılında yolcu sayısında en fazla artışı yaşayan havalimanı oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, 2024 yılında yolcu sayısında en fazla artışı yaşayan havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında, 2019 Nisan dönemine göre yolcu sayısında en fazla artışın gerçekleştiği havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, bu başarıyı tüm paydaşlara, ekibe ve yolculara teşekkür ederek duyurdu.

06.06.2024 22:10
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İstanbul Havalimanı 2024 yılı Nisan ayında, 2019 Nisan dönemine göre yolcu sayısında en fazla artışın gerçekleştiği havalimanı oldu.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) rakamlarına göre, İstanbul Havalimanı, 2024 yılı Nisan ayında, 2019 Nisan dönemine göre yolcu sayısında en fazla artışın gerçekleştiği havalimanı oldu. Gelişmeyi İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Havalimanımız, Nisan 2019'a göre Nisan 2024'te yolcu sayısında en fazla artış yaşanan havalimanı oldu. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, ekibimize ve bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ediyorum. Herkese emniyetli uçuşlar diliyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı, 2024 yılında yolcu sayısında en fazla artışı yaşayan havalimanı oldu - Son Dakika

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