İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından yayımlanan rapora göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 döneminde günlük ortalama bin 502 uçuş gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.

09.08.2024 16:53
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İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan "29 Temmuz-4 Ağustos 2024" dönemi hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ayrıca, Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı da geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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