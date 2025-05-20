İstanbul ile Cluj-Napoca Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Romanya'nın en büyük ikinci şehri Cluj-Napoca ile İstanbul Sabiha Gökçen, Pegasus Hava Yolları'nın bugün başlattığı direkt seferlerle birbirine bağlandı. Transilvanya bölgesinin kültürel, akademik ve sanayi merkezi olan Cluj-Napoca'ya uçuşlar haftada 3 gün gerçekleştirilecek.

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yeni destinasyonlarla İstanbul'un ve Türkiye'nin Avrupa bağlantılarını çeşitlendiriyor. Son olarak Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den (SAW) Romanya'nın en büyük ikinci şehri olan ve 'Orta Avrupa'ya açılan kapı' olarak nitelendirilen Cluj- Napoca direkt uçuşlarına başladı. Pegasus Hava Yolları ile 20 Mayıs 2025 itibarıyla başlayan uçuşlar haftada 3 sefer (Salı, Perşembe, Cumartesi) olarak planlandı. Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen'den Romanya'nın başkenti Bükreş'e ise haftada 5 doğrudan sefer düzenliyor. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişimini her geçen gün güçlendirirken Cluj bağlantısıyla birlikte İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliklerini dünya çapında 52 ülke ve 106 dış hat, 39 iç hat toplam 145 destinasyon ile buluşturuyor.

İstanbul'dan Kont Drakula'nın Şatosu'na Zengin kültür-sanat birikimi, oksijen deposu yeşil alanları, tarihi ve turistik noktaları ile tanınan Cluj- Napoca, aynı zamanda gelişmiş üniversitelerinin etkisiyle Avrupa'nın eğitim, dijital ve teknoloji alanlarında yükselen merkezlerinden biridir. Şehir aynı zamanda Transilvanya bölgesinin ikonik noktalarından biri olarak kabul edilen ve Drakula'nın (Vlad Tepeş) efsanesiyle özdeşleşen Bran Kalesi'ne (Drakula'nın Şatosu) yakınlığıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Unirii Meydanı, St. Michael Kilisesi, Banffy Sarayı ve Cetuia Tepesi, Cluj-Napoca'nın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alıyor. Kenti saran modern kafe ve restoran kültürü, Romanya mutfağının yanı sıra uluslararası tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. - İSTANBUL