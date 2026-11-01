İstanbul Maratonu sebebiyle yollar gece 03.00’da kapandı - Son Dakika
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İstanbul Maratonu sebebiyle yollar gece 03.00’da kapandı

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İstanbul’da pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu sebebiyle başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere bazı yollar gece saatlerinde trafiğe kapandı.

İstanbul'da pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu sebebiyle başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere bazı yollar gece saatlerinde trafiğe kapandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'dan, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ise saat 06.00'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldı.

İETT'nin duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00'a kadar kapalı kalması planlanıyor. Köprüyle birlikte Zincirlikuyu, Uzunçayır, Ünalan, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki bağlantı yollarında da trafik akışı durdurulacak. Emniyet, sürücüleri alternatif olarak Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine yönlendirildi.

Saat 06.00'dan itibaren Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ile eş zamanlı olarak Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı durdurulacak. Tarihi yarımada çevresinde ise Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak ulaşıma kapandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı trafiğe kapatılacak başlıca yollar şöyle:

Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki köprü bağlantı yolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri, Kennedy, Rauf Orbay, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy ve Sultanahmet çevresindeki bazı yollar olarak belirtildi.

Alternatif yollar duyuruldu

Kapalı güzergahları kullanmak isteyen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendiriliyor.

Kaynak: İHA
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