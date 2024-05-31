İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Malezya Havalimanları ile işbirliğini sonlandırdı - Son Dakika
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Malezya Havalimanları ile işbirliğini sonlandırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Malezya Havalimanları ile işbirliğini sonlandırdı

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin sona erdiğini duyurdu. İşbirliği sayesinde havalimanının yönetim ve operasyonel verimliliği artırılmış ve gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturulmuştur.

31.05.2024 11:36
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Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Malezya Havalimanları'nın IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023 tarihinde başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması; MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu optimizasyon çalışmasının Haziran sonu tamamlanması beklenmektedir. MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirmiş olup yakın gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu bağlamda Malezya Havalimanları, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Malezya Havalimanları ile işbirliğini sonlandırdı - Son Dakika

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