İstanbul Şiirleri Beste Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

14.08.2025 13:03  Güncelleme: 13:08
Esenler Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Şiirleri Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu. Jüri başkanlığını Prof. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy'un üstlendiği yarışmada en iyi eserler seçilerek ödüller sahiplerine verildi. Birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL, üçüncü 200 bin TL ve dördüncü 150 bin TL para ödülünü kazandı.

Esenler Belediyesi tarafından gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak amacıyla düzenlenen "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Esenler Belediyesi, Türk bestekar, şair ve hattat Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 2024-2025 Kültür Sanat Sezonuna özel olarak düzenlediği "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması"nın kazananlarını açıkladı. Jüri başkanlığını Prof. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy'un üstlendiği yarışmada, yapılan değerlendirme toplantılarıyla en iyi olarak değerlendirilen besteler seçildi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda besteler, belirli kriterler göz önüne alınarak detaylı bir şekilde incelendi. Yarışmanın jüri koltuğunda Prof. Dr. Sinem Özdemir Göçeri, Doç. Dr. Göknil Bişak Özdemir, neyzen Ahmet İslam Toz, bestekar Amir Ateş, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, müzisyen Özer Özel, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Koro şefi Mehmet Güntekin, halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz ve piyanist-müzisyen Yücel Arzen gibi önemli isimler yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Türk müziğine yeni eserler kazandırarak bu alanda üretim yapan sanatçıları teşvik etmek için düzenlenen yarışmada birinciliği 'Sevda' rumuzlu eseriyle Murat Demirhan, ikinciliği 'Laale' rumuzlu eseriyle Bahadır Sevik, üçüncülüğü 'Gülhan' rumuzlu eseriyle Cengizhan Sönmez ve dördüncülüğü ise 'Berza' rumuzlu eseriyle Temel Savaş Özkök elde etti. Yarışma kapsamında birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL, üçüncü 200 bin TL ve dördüncü ise 150 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, her biri 100 bin TL olmak üzere altı kişi de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada mansiyon ödülüne layık görülenler:

Faruk Şahin- Kandilli, Cavit Ersoy-Mühür, Temel Savaş Özkök -Hilva, Murat Kocamemik- Albümler, Levent Kaya -Kısmet, Abdullah Kantar -Zerafet - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, istanbul, Edebiyat, Güncel, Yerel, Son Dakika

