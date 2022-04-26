İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor - Son Dakika
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İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor

26.04.2022 00:57
İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor

Salgın nedeniyle seferlerine ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam yeniden başlıyor.

Salgın nedeniyle seferlerine ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam yeniden başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Sofya Ekspresi yazılımı açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sofya Ekspresi'nin 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında her gün karşılıklı olarak sefer yaptığı kaydedildi. İstanbul Sofya Ekspresi'nin pandemi tedbirleri çerçevesinde 11 Mart 2020 tarihinde seferlerinin geçici süreli durdurulduğu ifade edilen açıklamada, salgının etkilerinin azalmasıyla TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları arasında görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Görüşmeler sonucunda İstanbul Sofya Ekspresi'nin bugünden itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı. İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak" denildi.

Demiryolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı

İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi'nin İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada ulaşacağı belirtilen açıklamada, tren biletlerinin İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir'deki gişelerden satın alınabileceğine işaret edildi. Demiryolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İstanbul Sofya Ekspresi'nin yataklı ve kuşetli vagonlardan oluştuğunun altı çizilen açıklamada, İstanbul Sofya Ekspresi'nin salgın öncesi dönemde oldukça talep gördüğü, 2017-2020 yılları arasında yaklaşık 65 bin yolcunun seyahat ettiği kaydedildi. - ANKARA

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Bulgaristan, İstanbul, Halkalı, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul-Sofya Ekspresi bugün yeniden seyahat severlerle buluşuyor - Son Dakika


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