İstanbul'da trafik çilesi: Araçta uyuyup makyaj yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen projelerin özellikle işe geç kalmamak için araçlarında uyuyan vatandaşların yükünü hafifleteceğini belirterek; İstanbullunun yaşadığı çileye vurgu yapmıştı. İhlas Haber Ajansı ekibi de İstanbul'da her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alan trafik çilesine, megakent sakinlerinin bulduğu sıra dışı çözümleri görüntüledi. Trafiğe yakalanmamak için gün ağarmadan yola çıkan vatandaşların kimisinin mesai saati başlayana kadar arabasında uyuduğu, kimisinin ise makyajını direksiyon başında yaptığı görüldü.

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirlerinden biri olan İstanbul'da ulaşım çilesi, vatandaşları canından bezdirirken, sabah ve akşam saatlerinde kilitlenen yollarda saatlerce vakit kaybetmek istemeyen çalışanlar, çareyi ezber bozan bir yöntemde buldu. Özellikle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapan ya da köprü hatlarını kullanan sürücüler, sabahın ilk ışıklarından önce direksiyon başına geçiyor. Boş yollardan hızla ilerleyerek iş yerlerinin bulunduğu bölgelere erkenden ulaşan vatandaşlar, araçlarını otoparklara veya güvenli noktalara çekiyor. Koltuklarını geriye yatıran kimi sürücüler mesai saati olan 08.30 veya 09.00'a kadar araçlarının içinde uyuyarak enerji toplamaya çalışırken, bazı sürücüler ise sabah hazırlıklarını ve makyajlarını araç içinde tamamlıyor. Zaman kazanmak adına yaşam alanlarını arabalarına taşıyan İstanbullular, trafik stresinden kaçarken uykularından feragat etmek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbullunun yaşadığı trafik çilesine değinmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında megakentin trafik çilesine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerinin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek" şeklinde konuşmuştu.

"Saçımı ve makyajımı evde yaparsam da çok trafik oluyor, işe geç kalıyorum"

Küçükçekmece'den Levent'e çalışmaya gelen Kübra Kaya, trafiğe takılmamak için erkenden işe geldiğini ve makyajını araç içerisinde yaptığını dile getirerek, "Küçükçekmece'de oturuyorum, çalıştığım yer ise Levent'te. Dolayısıyla sabahları benim için uzun bir yolculuk oluyor. Çok yoğun bir trafiğe takılıyorum, yoğun trafiğe kalmamak için bu yüzden de mesaimin başlamasına bir saat kala iş yerine gelmek durumunda kalıyorum. Erken gelince de işten önce makyaj ve saçımı burada yapıyorum. Saçımı ve makyajımı evde yaparsam da çok trafik oluyor, işe geç kalıyorum. Bu durum da hayat kalitemi biraz düşürüyor. Sabah saat 05.00'te uyanıyorum, kaliteli bir uyku uyusam dahi yeterli olmuyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de trafik. Kışları ben de araç içerisinde uyuyorum. Sabah 05.00'te uyandığımızda günün doğmasına 2-3 saat oluyor. Az uyuduğumuz ve trafiğe takılmamak için burada mesaiden önce araç içerisinde uyuduğum zamanlar oluyor" dedi.

"Trafiğe takılırsam iki saatim gidiyor"

Roja Efe de trafiğe takılmamak için erkenden yola çıktığını ve makyajını araç içerisinde yaparak zaman kazandığını belirterek, "Anadolu Yakası'nda Kartal ilçesinde oturuyorum. Trafiğe kalmamak için oradan geldim. Trafiğe takılırsam iki saatim gidiyor. Böyle bir saat içerisinde geldim. Erken geliyorum hem de erken çıkmış oluyorum, trafiğe de kalmamış oluyorum. Burada hazırlanarak vakit kazanıyorum. 05.30 gibi uyanıyorum, 07.30 gibi Levent'te. 4 yıldır buradayım İstanbul trafiği düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor" diye konuştu.

"Evden 20 dakika geç çıktığımızda gelmemiz bir saat gecikiyor"

İbrahim adındaki vatandaş ise trafiğe kalmamak için sabah 06.00'da evden çıktığını söyleyerek, "Pendik'te oturuyorum. Saat 08.00'de iş başımızın olması nedeniyle Levent'e, trafiğe takılmamak için sabah saat 06.00 civarı evden çıkıyorum. Biraz erken saatlerde gelmiş oluyoruz ama trafikten kurtulmuş oluyoruz. Böylelikle biraz daha araçta dinleniyoruz. Evden erken çıkınca yaklaşık 1 saat trafikten kurtulmuş oluyoruz. Evden 20 dakika geç çıktığımızda gelmemiz bir saat gecikiyor. Bir saat daha fazla trafikte zaman geçirmiş oluyoruz. Uzak yoldan gelen ekip arkadaşlarım da aynı şekilde erkenden gelip dinleniyorlar, makyajlarını yapıyorlar. Sırf trafikte kalmamak için evde geçirecekleri zamanı burada telafi ediyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL