İstanbul Tramvayında Gecikme ve Yoğunluk

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İstanbul'da sabah saatlerinde T-1 Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferlerin gecikmesi yoğunluğa neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ulaşımda sıkıntılar sürüyor. T-1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Zeytinburnu ve Fatih'teki bazı duraklarında tramvay seferleri gecikmeli olarak yapılınca yoğunluk oluştu. Uzun süre bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Hatta yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL