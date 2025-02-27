İstanbul\'un Tarihi Su Yolları Fotoğraf Sergisi Beylikdüzü\'nde Açıldı

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48 sanatçının İstanbul'un tarihi su kemerlerini, bentlerini, sarnıçlarını ve çeşmelerini fotoğrafladığı "Suyun Hafızası: İstanbul Tarihi Su Yolları" adlı sergi, Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

İSKİ ve İSFAK iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Tarihi Su Yolları Fotoğraf Sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin kadim mirasına ışık tutan sergi, İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) bünyesinde çalışmalarını sürdüren 48 fotoğraf sanatçısının 4 yıl boyunca 4 mevsim süren fotoğraf çekimlerinden oluşuyor. Proje için yaklaşık 12 bin fotoğraf arasından İSKİ'ye bırakılacak 3 bin eser seçildi ve basılmak üzere 500 fotoğraflık bir albüm oluşturuldu. Bu albümde de yer alan 120 eserin meraklısına sunulduğu sergide, şehrin tarihi su yollarının, kemerlerin, bentlerin, galerilerin, terazilerin, maksemlerin, çökeltme havuzlarının, sarnıçların ve çeşmelerin fotoğraflarını incelemek mümkün.

Şehla: Burada sanatla birlikte suyun önemini de keşfediyor olacağız

Açılışta yaptığı konuşmada Beylikdüzü'nün resimden heykele, fotoğraftan sinemaya kadar pek çok sanat buluşmasını adeta gelenekselleştirdiğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, "Beylikdüzü'nde artık markalaşan sanat buluşmalarımız var. Hatta buradan müjdesini vermek isterim ki, mart ayında Akbank Film Festivali'ne de ev sahipliği yapacağız. İlçemizde iki önemli sanat galerimiz bulunuyor. Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu da bunlardan bir tanesi. Bugün burada çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü suya dair söylenen her söz, yapılan her iş, büyük bir özeni ve büyük bir değeri hak ediyor. Bu çalışma geleceğe bırakılmış bir belge niteliğinde. İstanbul'un sarnıçlarına, çeşmelerine, maksemlerine, su kemerlerine, su bentlerine söylemiş bir şiir adeta. Burada sanatla birlikte suyun önemini de keşfediyor olacağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak bundan sonra da bu tür projelerin bir paydaşı olmaya söz veriyoruz."

Başa: Suyun önemini halkımıza anlatmaya çalışıyoruz

İstanbul'da suyu yönetmenin her zaman bir problem olduğuna dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle geçmişteki çabalara sahip çıktıklarını açıklarken İSKİ'nin kültüre ve sanata yaptığı yatırımlardan da bahsetti. Başa, "İstanbul, içinden deniz geçen bir şehir. Ama maalesef bir tatlı su kaynağı yok. Dolayısıyla buraya su hep çok uzaklardan geldi. Şimdi de Istranca'dan Melen'den transfer ediliyor. Fakat bu mücadele İstanbul'a bir takım yapılar kazandırmış. Nereye gidersek bir tarihi su yapısına rastlıyoruz. İSKİ olarak bunları restore etmek ve insanların kullanımına açmak istiyoruz. Çok çeşme metruk vaziyetteydi, restorasyonlarını tamamladık. Mesela Kuzguncuk'ta restore ettiğimiz bir mekanı kültür sanat evine çevirdik. Terkos'ta ayağı kaldırdığımız bir yapı Avrupa'nın en iyi su müzelerinden biri oldu. Orada 70 bin metrekarelik bir alanı halka açtık. Suyla sanatı birleştirmeye çalışıyoruz. Bu iş birliği yeni projelerle devam edecek. Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da fotoğraflanmamış tarihi eser kalmadı"

Sözlerine Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'ye teşekkür ederek başlayan İSFAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa ise konuşmasında bu projeyle İstanbul'da fotoğraflanmamış tarihi eser kalmadığını vurguladı. Proje danışmanı Özhan Özdek de Bizans'tan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'ten günümüze "şehrin tüm su yolcularına" teşekkür ederken "Bugün istanbul'da su sıkıntısı çekilmiyorsa arkasında inanılmaz bir emek var" dedi.

BAKSM Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda 26 Şubat'ta kapılarını açan sergi, 15 Mart'a kadar açık kalacak. - İSTANBUL