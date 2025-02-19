İstanbul Valiliği Kar Yağışı İçin Acil Önlemler Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Valiliği Kar Yağışı İçin Acil Önlemler Aldı

İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından Valilik, olumsuz etkilere karşı bir dizi tedbir alarak, vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını ve toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

19.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, vatandaşların hayatında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri açıkladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, planlanan tedbirleri açıkladı. Yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba Günü saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır. İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır. Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık - tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlanmaktadır. deniz ve Havayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, istanbul, Ulaşım, Sağlık, Yerel, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği Kar Yağışı İçin Acil Önlemler Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği Kar Yağışı İçin Acil Önlemler Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.