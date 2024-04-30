İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'nda alınan tedbirleri inceledi. Vali Gül, İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydan olduğunu belirterek, şimdiye kadar herhangi bir müracaat olmadığını söyledi.

30.04.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'nda alınan tedbirleri inceledi. Vali Gül, "İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'ndan alınan tedbirleri inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Vali Gül daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs ile ilgili Emniyet Müdürümüz ile birlikte alınan tedbirleri yerinde inceliyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın burnu kanamadan bu süreçte 1 Mayıs'ın anlamına uygun bir şekilde kutlanması. İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı. İstanbul'da bu saat itibariyle yasal olarak etkinlik yapmak için herhangi bir kuruluşun bir müracaatı olmadı. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak arkadaşlarımızla birlikte alana bakıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Davut Gül, Beşiktaş, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 15:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement