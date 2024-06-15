İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyareti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit yakınlarına baş sağlığı diledi mezar başında dua etti.

15.06.2024 11:24
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İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit yakınlarına baş sağlığı diledi mezar başında dua etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindeki heyet Arefe günü Edirnekapı Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliğine gelerek mezar başında şehitler için dua okudular. Edilen duaların ardından şehit yakınlarına baş sağlığı dilenip mezarlıklara karanfiller bırakıldı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Vali Gül, "Şehitlerimizin şehit düşene kadar bir ailesi vardı. Şehit düştükten sonra ise 85 milyonun annesi, babası, kardeşi olarak bu milletin bağrına basılırlar. Bizlerde bu milletin ferdi olarak mesai arkadaşlarımız ile birlikte şehitlikleri ziyaret ederek onların kabrine karanfil bıraktık. Burada dualar ettik. Mekanları cennet zaten bunu biliyoruz. Makamları ali olsun rabbim cennettin buluştursun. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere muhterem gazilerimiz ve bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Davut Gül, İstanbul, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyareti - Son Dakika


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