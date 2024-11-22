İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi'deki muhtarlarla bir araya gelerek, eğitim ve diğer hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Dursun, mahallelere eşit hizmet sunmanın hedeflendiğini vurguladı.

22.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi'deki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'ndaki toplantıya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suna Üstüner, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, il müdürleri, ilçe kurum müdürleri ve 15 mahalle muhtarı katıldı.

Vali Gül muhtarları dinledi

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Davut Gül, "Sultangazi hızlı büyüyen bir ilçemiz. Çok fazla genç nüfus var. Eğitim ile ilgili sıkıntılarımızı hızla gidererek okul sayımızı artıyoruz. Sultangazi ile ilgili konularda sürekli belediye başkanımızla istişare halindeyiz. Sadece eğitim değil, diğer alanlarda yapılacak çalışmalar hakkında siz kıymetli muhtarlarımızın görüş ve önerileri de çok değerli" diye konuştu.

15 mahalleye eşit hizmet

Muhtarların ilçedeki gözleri ve kulakları olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 15 mahallemize eşit olarak hizmet sunmanın peşindeyiz. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda doğru projelerle komşularımızın yaşam standardını daha da yükseltmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken muhtarlarımızla sık sık fikir alışverişinde bulunuyor; mahalle mahalle sokak sokak, ihtiyaçların tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında sürekli istişare ediyoruz. Muhtarlarımızdan özellikle kültür merkezi yapımı talebi geliyor bize. Hemen hemen her mahallemize kültür merkezi kazandırmaya çalışıyoruz. Şehirde belirli alanlar üretmek ve yapacağımız merkezleri de oralara taşımak durumundayız. Her yerde Kültür Merkezi olma şansı maalesef yok. Elimizden geldiğince alan açarak kültür merkezlerimizin sayısını her geçen gün artıyoruz" dedi.

Vali Gül'e teşekkür

Başkan Dursun, İstanbul Valisi Gül'e eğitime verdikleri destek için de teşekkür ederek, "Sayın Valimiz Sultangazi'miz ile çok ilgili. Ekibi ile beraber ilçemizdeki okul meselelerinin çözümü için çok gayret ediyor. Valiliğimiz ile İsmetpaşa Mahallemize yeni bir okul için bir protokol yaptık. Bir bağışçı ile 32 derslik bir okul yapılıyor. Esentepe'de lise ihtiyacımız var. Valimize ilettik. Yatırımla ilgili sürecimizi bekliyoruz. Valimiz ilçemizdeki süreci yakından takip ediyor. Eğitime verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Programda, muhtarlar da mahalleleri ile ilgili talep ve önerileri paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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