İstanbul Yıldız Kızlar futsalın şampiyonu, Küçükçekmece Cemil Mutlu Ortaokulu oldu.
2023-2024 okul sporları kapsamında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Futsal Yıldız Kızlar İstanbul il birinciliği müsabakaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakaların grup aşamaları Kağıthane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Üsküdar Şehit Okan Altıparmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oynandı. Yarı finalde Pendik Cemile Çopuroğlu Ortaokulu'nu finalde ise Eyüpsultan Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'nu mağlup eden Küçükçekmece Cemil Mutlu Ortaokulu takımı, şampiyonluğa adını yazdırdı. Müsabakalarda toplam 29 takım mücadele etti.
Yıldız Kızlar Futsal mücadelesinin sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Dereceye girenler şunlar:
"1.Küçükçekmece Cemil O.O
2. Eyüpsultan Göktürk Turgut Özal O.O
3. Pendik Cemile Çopuroğlu O.O
4. Bahçelievler Mustafa Kemal O.O
5. Sultanbeyli Şehit Vahit Kaşçıoğlu İ.H.O.O" - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Yıldız Kızlar Futsal Şampiyonu: Küçükçekmece Cemil Mutlu Ortaokulu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?