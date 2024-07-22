İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Boğazda Serinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Boğazda Serinledi

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular çareyi boğazda denize girerek serinlemede buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Beşiktaş Bebek Sahili ve Aşiyan Sahili'nde denize giren vatandaşlar, sıcaktan bunalmanın önüne geçti. Ancak denizdeki kirlilik ve pislikler ise sorun oluşturuyor.

22.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular çareyi boğazda denize girerek serinlemede buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gördü. Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili ve Aşiyan Sahili'nde denize girerek serinledi.

"Gece su gibi oluyoruz"

Bülent Çokeker, "Havanın durumu çok güzel burada, esiyor da. İyi ki boğazımız var. 25 senedir devamlı buradayız. Herkesi davet ederiz ama kalabalık gelmesinler. Hava çok sıcak. Gece su gibi oluyoruz. Bu sene çok sıcak, 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.

"Yatlardan, motorlardan atılan pislikler denizde yüzüyor"

Mehmet Ali Öztürk, "İstanbul'da denize girecek yer kalmadı. Çünkü her taraf işgal edilmiş vaziyette. Paralı yerler de çok pahalı. Ancak böyle yerlerde giriyoruz. Fakat bazen burası o kadar pis oluyor ki, 50 sefer telefon edip söylediğim halde kimse ilgilenmiyor. Ana kente söyledim fakat şu pisliği gelip kimse almıyor. Bilhassa yatlardan, motorlardan atılan pislikler denizde yüzüyor. Limon kabukları, pet şişeler ne arar burada. Karpuz kabuklarını yiyip atıyorlar buraya" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Beşiktaş, Bebek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Boğazda Serinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Boğazda Serinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement