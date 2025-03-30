İşten Çıkarılan Vanlı İşçiler Ramazan Bayramı'nı Buruk Geçirdi - Son Dakika
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İşten Çıkarılan Vanlı İşçiler Ramazan Bayramı'nı Buruk Geçirdi

İşten Çıkarılan Vanlı İşçiler Ramazan Bayramı\'nı Buruk Geçirdi

Van'da DEM Parti'li belediyelerden işine son verilen işçiler, 11 aydır süren protestoları kapsamında Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor. 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği belirtilirken, çıkarılan işçiler maddi zorluklar nedeniyle bayram harçlığı alamadıklarını ifade ediyor.

30.03.2025 12:11  Güncelleme: 12:13
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Van'da DEM Parti'li belediyelerden işine son verilen ve yaklaşık 11 aydır protestolarına devam eden işçiler, Ramazan Bayramı'nı da buruk karşıladı.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe belediyelerden 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çok sayıda işçinin iş akdine son verilmişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de katılırken, şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi. Maddi zorluklar nedeniyle Ramazan Bayramı için de alışveriş yapamadıklarını ifade eden işçiler, bayramı buruk geçireceklerini dile getirdi. İşlerine geri dönmek isteyen işçiler, yetkililerden bir çözüm bekliyor.

"Mağduriyetimiz giderilinceye kadar sesimizi duyuracağız"

Konuya ilişkin konuşan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarılan işçilerin mağduriyetinin sürdüğünü belirtti. 11 ayı aşkın bir süredir sendika olarak eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Akdeniz, "Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atamasının ardından Van Valimiz işten çıkarılan işçilerin bayramdan sonra işe geri alınacağını söyledi. Yalnız İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Gevaş belediyelerinden işten çıkarılan arkadaşlarımız da var. Bunlarda hiçbir gelişme yok. Bu yüzden bizler bu arkadaşlarımızın haklarını arayacağız. Arkadaşlarımız mağdurlardır. Bayramda evlerine bir şeker almasınlar mı? Çocuklarını sevindirmesinler mi? İpekyolu Belediyesi önünde bunlara sesleniyorum; vicdanlarınız rahat mı? Bizler arkadaşlarımızın işe dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buradaki insanlar bankamatik memuru değil, hepsi de saha personeliydi. İşlerinden ettiler" dedi.

"Çocuklarımıza bayramlık alamadık"

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işinden edilen İsmail Demirezen ise yılın diğer zamanında olduğu gibi bayram günü de nöbetlerine devam ettiklerini dile getirerek, "Bu bayramda da çocuklarımız için bir bayramlık alamadık. Eve gidecek, çocuklarımıza bakacağımız bir yüzümüz yok. Bu bayramı bizlere buruk yaşatanlara hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

İşsiz oldukları için bu bayramda da çocukları için alışveriş yapamadıklarını söyleyen Abdullah Akman isimli işçi de, açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işe alınmadıklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşten Çıkarılan Vanlı İşçiler Ramazan Bayramı'nı Buruk Geçirdi - Son Dakika

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