İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu

20.03.2022 00:58
İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement