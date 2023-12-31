İstiklal Caddesi ve Taksim\'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve Taksim'e gelen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yılbaşına saatler kala her yıl turistler ve vatandaşlar tarafından tercih edilen İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte güçlük çekerken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için İstiklal Caddesi boyunca devriye geziyor. - İSTANBUL