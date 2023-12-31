 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstiklal Caddesi ve Taksim'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi ve Taksim'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve Taksim'e gelen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi'nde kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte güçlük çekerken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için İstiklal Caddesi boyunca devriye geziyor.

İstiklal Caddesi ve Taksim\'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk
31.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve Taksim'e gelen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yılbaşına saatler kala her yıl turistler ve vatandaşlar tarafından tercih edilen İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte güçlük çekerken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için İstiklal Caddesi boyunca devriye geziyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstiklal Caddesi, Taksim, Güvenlik, İstanbul, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Caddesi ve Taksim'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:43:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi ve Taksim'de Yılbaşı Öncesi Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement