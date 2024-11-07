İsveç İmplantı Hayali, Türk Ürünü Şoku - Son Dakika
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İsveç İmplantı Hayali, Türk Ürünü Şoku

İsveç İmplantı Hayali, Türk Ürünü Şoku

Fransa'dan diş tedavisi için gelen kadın, Türk implantı kullanıldığını öğrenince şikayetçi oldu.

07.11.2024 12:56
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Fransa'dan diş yaptırmak için Afyonkarahisar'a gelen 60 yaşındaki kadın, 3 ay süren tedavisinin ardından gittiği bir başka diş doktorunda ağzına takılan dişlerin İsveç değil Türk menşeli olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kadın olayın ardından soluğu adliyede aldı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Kezban G. yıllardır gurbetçi olarak yaşadığı Fransa'dan tatil için memleketine geldi. Kezban G., A.K. isimli diş doktoru ile İsveç ürünü sandığı 4 implant için anlaştı. Ardından Kezban G.'ye taahhüt edilen İsveç menşeli olduğu söylenen implantlar takıldı. Diş tedavisi sonrası Fransa'ya dönen Kezban G., ağrıları geçmeyince bu defa oradaki diş doktorlarına gitti ancak çare bulamadı. Ardından Kezban G., Türkiye'ye geri gelerek bir başka diş doktoruna gitti. Burada röntgen çektiren Kezban G., hayatının şokunu yaşadı. Kadın implantların Türkiye üretimi olduğunu öğrenince hemen işlemi yapan A.K. isimli diş doktorunun kapısını çaldı.

"4 adet implant diş ağrıları dinmediği için sökülmüştür"

Kezban G.'nin ağrıları geçmeyince ise bu defa ağzına takılan implantlar söküldü. Bunun üzerine aile soluğu adliyede alarak diş hekimi A.K. hakkında şikayetçi oldu.

Kezban G.'nin Avukatı Emre Sagun yaşanan hukuk sürecini şöyle anlattı:

"Müvekkil, implantlar takıldıktan sonra dayanılmaz diş ağrısı çekmiş, yemek yiyemez hale gelmiştir. Bunun üzerine Afyonkarahisar'da başka bir diş kliniğe gittiğinde İsviçre yapımı değil Türk malı implant kullanıldığını öğrenmiştir. A.K.'ye anlaştıkları gibi İsviçre malı diş takılmadığı, düşük kalitede implant takıldığı için mağdur olduğunu söylemiştir. Ancak A.K tarafından kendisine yeniden tedavi uygulanmamıştır. Müvekkilin geçtiğimiz günlerde A. T. tarafından yapılan 4 adet implant diş ağrıları dinmediği için sökülmüştür. Yeniden implant tedavisi uygulanması gerekmektedir. Müvekkil Kezban G., derman bulmak için geldiği memleketinde mağdur olmuştur. Müvekkil Kezban'ın yaşadığı tüm acılar için manevi tazminat ve defalarca kez Türkiye'ye gelip yeniden tedavi olmak için harcadığı paraların tazmini için hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Olay adli mercilere intikal etmiştir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsveç İmplantı Hayali, Türk Ürünü Şoku - Son Dakika

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