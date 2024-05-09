İsveç İstanbul Başkonsolosu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi

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İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.

Strömquist ve beraberindeki heyeti Mersin'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, heyete Mersin hakkında bilgiler verdi. Mersin'in 2,5 milyon fiili nüfusa sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer, birçok ülkeden ve milletten insanın farklı gerekçelerle Mersin'e gelip yaşadığını söyledi. Mersin'in birçok sektörü bünyesinde barındıran bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Mersin'de sektör çeşitliliği var ve bu sektörler de oldukça dinamik. Mersin lokasyon itibariyle de birçok imkanı bünyesinde barındırıyor. Çok stratejik bölgede ve ülkenin, bölgenin, doğal olarak da Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan bir kapısı niteliğinde" dedi.

"Hem kamu hem de özel sektör yatırımları Mersin'i her geçen gün daha önemli hale getiriyor"

Özellikle Mersin Limanı'nın kente çok önemli bir değer kattığına vurgu yapan Seçer, "Mersin'i bundan yaklaşık 200 yıl önce oluşturan temel öge Mersin Limanı'dır. Mersin Limanı'nın oluşmasından sonra Mersin çok hızlı gelişen, büyüyen ve bugünkü konuma gelen bir kent haline geldi. 200 yıldır Mersin ticaret üzerine konumlanmış, kurulmuş ve gelişmiş kent hüviyetinde" diye konuştu. Mersin'in geleceğe dair olumlu gelişmeler yaşayacağını düşündüklerini belirten Seçer, Mersin ile ilgili çok güzel gelişmeler beklediklerinden söz ederek, "Hem kamu hem de özel sektör yatırımları Mersin'i her geçen gün çok daha önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Seçer konuşmasında, Mersin'in yoğun bir göç ile nüfus artışı yaşadığından da söz ederek, "RESLOG ile de zaman zaman temaslarımız oluyor. Özellikle sığınmacılar konusunda iş birliği içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili çalışan birimlerimiz sadece RESLOG değil, Birleşmiş Milletler ve Göç Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluşlar, örgütler ve yapılarla da iş birliği halindeyiz. Açıkçası bunlar çok kalıcı çözümler değil ama palyatif de olsa zaman zaman şehri rahatlatan çalışmalar" şeklinde konuştu.

Seçer, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Mersin Limanı dolayısıyla da ticari ilişkilerin kurulabileceğinden bahsetti. Özellikle altyapı ve çevre çalışmaları konusunda uluslararası kuruluşlardan Mersin Büyükşehir Belediyesine sağlanan hibelerden de söz eden Seçer, kuruluşlar ile sağladıkları finansman iş birlikleri hakkında bilgiler verdi. Seçer ayrıca, göçün sebep olduğu nüfus artışı ile alakalı da Mersin'de hayata geçirdikleri ekonomik ve sosyal politikaları açıkladı.

Başkonsolos Strömquist, iş birliğinin önemine dikkat çekti

İstanbul Başkonsolosu JohannaStrömquist ise Mersin'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Mersin'e ilk ziyaretim. İş birliğiniz için teşekkür ediyorum ve bu ilişkilerin daha da gelişmesini umuyoruz. Bu yüzden de buradayız ve ziyaretinize geldik" dedi. Ziyarette, İsveç İstanbul Başkonsolosu Strömquist, İsveç İstanbul Başkonsolosluğunun çalışmaları hakkında bilgiler vererek iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Başkonsolos Strömquist, İsveç'teki yatırımcıları da Türkiye ve Mersin'e getirebileceklerinden söz etti. - MERSİN