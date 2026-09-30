İtalyan fırkateyni ITS Luigi Rizzo Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan fırkateyni ITS Luigi Rizzo Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalyan fırkateyni ITS Luigi Rizzo Antalya\'ya liman ziyareti gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyninin Antalya'ya liman ziyareti yaptığını bildirdi. Ziyaret kapsamında Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve heyeti Antalya Deniz Komutanlığını, ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyninin Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB, Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyetin, Antalya Deniz Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyni, Antalya'ya liman ziyareti icra etti. Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyet tarafından Antalya Deniz Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Müteakiben Antalya Deniz Komutanı Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin makamında ziyaret edildi" ifadelerine ye verildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıDış PolitikaHulusi ŞahinAntalyaİtalyaGüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:56
Aziz Yıldırım’ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:25:19. #.0.3#
SON DAKİKA: İtalyan fırkateyni ITS Luigi Rizzo Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei