İtalya vatandaşı Martina Tafuro, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İtalya vatandaşı Martina Tafuro için "ihtida merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Martina Tafuro'ya İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitler Ela Koç ve Furkan Koç'un huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Martina Tafuro "Eda" ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.
İl Müftüsü Üstündağ, Müslüman olan Eda'yı tebrik ederek "ihtida belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › İtalyan Martina Müslüman Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?