Hayat kurtaran baba, kızını kortlarda şampiyonluğa hazırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Ramazan Karakoç, yangın ve kurtarma görevlerinde hayat kurtarırken mesai dışında 9 yaşındaki kızı Miray'ın tenis antrenörlüğünü yapıyor. Disiplin ve emeği kortlara taşıyan baba-kız, kupa ve madalyalarla taçlanan bir başarı hikayesi yazıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda itfaiye eri olarak görev yapan 44 yaşındaki Ramazan Karakoç, 20 yıldır insanların hayatını kurtarmak için görev yapıyor. Mesaisi sona erdiğinde ise 9 yaşındaki kızı Miray'ın hayallerine destek oluyor. Baba-kız, tenis kortlarında birlikte antrenman yapıyor, turnuvalarda aynı heyecanı paylaşıyor. Miray'ın kazandığı her kupa ve madalya, Ramazan Karakoç için yalnızca bir başarı değil; emeğin, disiplinin ve baba-kız sevgisinin simgesi oluyor.

Her iki alanın ortak noktası disiplin

İtfaiyeciliğe başladıktan yaklaşık iki yıl sonra tenisle tanışan Ramazan Karakoç, zamanla bu spora tutkuyla bağlandı. Yıllarca tenis oynayarak çeşitli turnuvalarda dereceler elde eden Karakoç, 2016 yılında Türkiye Tenis Federasyonu'nun antrenörlük programına katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayarak antrenör olmaya hak kazandı. Karakoç'a göre itfaiyecilik ile tenis birbirinden çok farklı alanlar değil. Her iki mesleğin de disiplin, güç, çeviklik ve hızlı karar verme becerisi gerektirdiğini belirten Karakoç, "İtfaiyecilik güç, kuvvet, çeviklik ve pratik zeka gerektiriyor. Bu yönüyle tenise çok benziyor. İtfaiyecilik gerçekten severek yapılması gereken bir meslek. Çünkü temel amacı hayat kurtarmak, insanlara yardım etmektir" dedi.

Ağabeyinin raketiyle başladı

Karakoç'un tenis tutkusu, 2016 yılında kızı Miray'ın doğmasıyla birlikte aile içinde farklı bir boyut kazandı. Oğlunun da tenis oynamasını isteyen Karakoç'un aldığı raket, Miray'ın spora başlamasına vesile oldu. Henüz 3 yaşındayken ağabeyinin raketini eline alan Miray, babasından kendisiyle tenis oynamasını istedi. Evde başlayan çalışmalar, Miray'ın 4 yaşına gelmesiyle korta taşındı. Kızının tenisi sevdiğini ve kortta eğlenerek spor yaptığını gören Karakoç, onun bu alanda ilerlemesi için çalışmaya karar verdi. Miray'ın ilk tenis eğitimini de babası verdi.

Haftanın 5 günü antrenman

9 yaşındaki Miray, 2023 yılından bu yana Gaziemir'deki bir tenis kulübünde performans sporcusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpte antrenman yapan Miray, babasıyla da haftada iki gün çalışıyor. Federasyonun düzenlediği il içi ve il dışı turnuvalara katılan Miray, organizasyonlarda derece elde ederek çeşitli kupa ve madalyalar kazandı. Kızının başarılarından gurur duyduğunu belirten Karakoç, asıl hedefinin Miray'ın sporla büyümesi olduğunu söyledi. Karakoç, "Turnuvadan birinci olmuş, ikinci olmuş ya da kupa almış hiç önemli değil. Ben sadece sporla büyümesini istiyorum. Spor yaptığı zaman asıl başarıyı yakalamış olur" diye konuştu.

"Başarı tesadüf değildir"

Tenisin büyük fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Karakoç, kızının erken saatlerde kalkarak antrenmanlara katıldığını, yaz-kış çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Miray'ın gösterdiği disiplinin başarılarında önemli rol oynadığını belirten Karakoç, "Bu başarıların en büyük sebebi aslında kendisi. Benim sözümü dinliyor ama bu disipline sahip olmasa, sabah erken saatlerde kalkmasa, akşam erken saatte uyumak zorunda olmasa bu başarılar gelmez. Başarı tesadüf değildir. Disiplin sonucu başarılar ortaya çıkar. Disiplinli bir evladım olduğu için çok şanslıyım, çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum" dedi.

"Babam çok iyi bir öğretmen"

Miray Karakoç da tenis sporunu sevdiğini ve daha iyi bir sporcu olmak için çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Tenis güzel ve disiplinli bir spor olduğu için çok çalışmamız lazım. Babamla hep daha çok çalışıp, hocalarımı daha çok dinleyip ve hep daha iyi oynamaya çalışacağım. Benim babam çok iyi bir öğretmen. Onunla antrenman yapmak beni mutlu ediyor" dedi. Babasının başarılarında büyük payı olduğunu ifade eden Miray, "Bu başarılarımda en büyük pay babamın. Çünkü o da zaten çok çalışıyor. Maçlara katılıyor. Beni de çok iyi çalıştırıyor. Babamı çok seviyorum" diye konuştu.