İTSO'nun yeni başkanı Nedim İncebay oldu, 49 oyunun 48'ini alarak seçildi. - Son Dakika
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İTSO'nun yeni başkanı Nedim İncebay oldu, 49 oyunun 48'ini alarak seçildi.

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İTSO\'nun yeni başkanı Nedim İncebay oldu, 49 oyunun 48\'ini alarak seçildi.
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İTSO'da yapılan seçimde Nedim İncebay, kullanılan 49 oyunun 48'ini alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi ve 1 oy boş çıktı. Mevcut başkan Yavuz Uğurdağ'ın 8 yıllık dönemi sona ererken İncebay, İnegöl ekonomisi için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (İTSO) gerçekleştirilen seçimlerde Nedim İncebay, kullanılan 49 oyun 48'ini alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçimde 1 oy boş çıkarken, mevcut başkan Yavuz Uğurdağ'ın 8 yıllık dönemi sona erdi.

İTSO'da seçim maratonunun son aşamasında Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidildi. Gerçekleştirilen oylamada Nedim İncebay, 49 oyun 48'ini alarak odanın yeni başkanı oldu. Bir oyun boş çıktığı seçimle birlikte İTSO'da yeni dönem başlamış oldu.

Yönetim kurulu üyeleri de belli oldu

Seçimlerde yönetim kurulu üyelerinin aldığı oylar da belli oldu. Umut Ortakçı ve İsmail Sülek 47'şer oy alırken, Talha Öziş 46 oy aldı. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise 48'er oyla yönetime seçildi.

İncebay'dan teşekkür mesajı

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan İTSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nedim İncebay, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti. Kullanılan 49 oyun 48'ini aldığını ve bir oyun boş çıktığını belirten İncebay, seçim sonucunun kendisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti. İncebay, "İlk önce tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Oy çokluğu diyebiliriz, bir oy sadece boş kaldı. Bu güven dolayısıyla bana karşı rakip olanlar da vardı, beraber çalıştıklarımız da vardı. İnegöl için, İnegöl ekonomisi için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"İnegöl'ün ihtiyacı var"

Yeni dönemde vakit kaybetmeden çalışmalara başlamaları gerektiğini vurgulayan İncebay, İnegöl ekonomisi için hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaların bulunduğunu belirtti. İncebay, "Sözlerimiz var, bir an önce iş yapmamız lazım. İnegöl'ün ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. İTSO'da yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte gözler, İnegöl iş dünyasının beklentilerine ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere çevrildi.

Kaynak: İHA
Yavuz UğurdağEkonomiİnegölGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İTSO'nun yeni başkanı Nedim İncebay oldu, 49 oyunun 48'ini alarak seçildi. - Son Dakika
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