İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un babası Ali Olgun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un babası Ali Olgun son yolculuğuna uğurlandı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun\'un babası Ali Olgun son yolculuğuna uğurlandı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un 86 yaşındaki babası Ali Olgun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etti. Cenaze törenine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ve diğer milletvekilleri katıldı. Ali Olgun, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

13.02.2024 14:09  Güncelleme: 16:34
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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babası Ali Olgun gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Olgun'un 86 yaşındaki babası Ali Olgun yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cenazeye İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Vefat eden Olgun için Çay ilçesindeki Merkez Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Olgun, Çay Asri Mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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