İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftarını Nevşehir\'de açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ettikten sonra iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen belediye hizmetleri, devam eden projeler ve Kapadokya turizmine yönelik çalışmalar ele alındı. Başkan Arı, şehirde devam eden yatırımlar hakkında Dervişoğlu'na bilgi verdi. Dervişoğlu, "Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. İyi belediyeciliğe güzel örnekler vermiş olmasından dolayı da kendisini kutluyorum" dedi.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Kayaşehir'de incelemelerde bulunan Dervişoğlu, bölgenin tarihi ve turistik değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kayaşehir'in Nevşehir turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu belirten Dervişoğlu, bölgenin tanıtımının artırılmasının kente katkı sağlayacağını ifade etti.

Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırına geçti. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Dervişoğlu, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Dervişoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek tüm Nevşehirlilerin Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Arı da programa katılımından dolayı Dervişoğlu'na teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. - NEVŞEHİR