İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan: İstifalarla \'İYİ Parti bitti\' yaygarası oluşturulamaz

FATİH ÖZKILINÇ

(İZMİR)- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, 5. Olağanüstü Kurultayı sonrası İzmir'de partisinden yaşanan istifalara ilişkin açıklama yaptı. Doğan, kurultay sonrasında İzmir'de 400 civarında üye ile Gaziemir ve Bornova teşkilatlarının istifa ettiğini söyledi. 8-10 ilçe teşkilatının istifa ettiği haberlerinin ise doğru olmadığını kaydeden Doğan, "İstifalar nedeniyle 'İYİ Parti bitti' yaygarasının oluşturacak bir oranda istifa yok. Kurultay sonrasında partimize 198 yeni üye kaydı yapıldı" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere kongremiz sonrasında ve kongremiz ne kadar demokratik olgunlukta gerçekleştiyse bir o kadar bu olgunluğa yakışmayan şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirerek bilgi kirliliğine neden olan spekülasyonlar üretilmeye başlanmıştır. Sözün hemen başında belirtmek isterim ki belli kişilerce servis edilen bu bilgilerin büyük bir kısmı yalandan ibarettir. ve kara propaganda ile partimize zarar veren kişilerle ilgili yasal süreçler de başlatılacaktır. Öncelikle 5. Olağanüstü Kurultayımızın yapıldığı 27 Nisan tarihinden itibaren partimizden binlerce kişinin istifa ettiği, istifaların durdurulamadığı yahut partinin eriyip bittiği iddiaları basınımıza servis edilmeye çalışılmıştır.

Teşkilatımızda iddia edilen sayılarda istifaların söz konusu olmadığının altını çizerek; bunun normal bir sürecin parçası olduğunu, istifalarla ilgili değerlendirmeyi yalnızca kurultaya bağlı olarak yapmanın doğru olmayacağını, partimizin yerel seçimlerde arzu ettiği başarıyı elde edememiş olmasının ve İzmir'in ülke genelinden bağımsız dinamiklere bağlı siyasi konjonktürünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Siyasi parti kademelerinde görev alan ve siyaseti takip eden herkesin bileceği üzere her gün istifalar yaşanacağı gibi yeni üye kayıtları da olmaktadır. Bu itibar ile partimizin kurultay sonrasındaki süre içerisinde istifa eden üye sayısı makul kabul edilebilecek bir sayıdır ki bunların tamamının kurultay bağlantılı olmadığı da izahtan varestedir. Keza bu dönemde yeni üye kayıtlarımız da hızlanmıştır. Dolayısı ile binlerce kişinin istifa ettiğini ileri sürenler müfteridir. Bazı ilçelerimizde yüzlerce kişinin istifa ettiği ileri sürülmüş hatta pek çok ilçemizin istifa ettiği haberleri yayılmaya çalışılmıştır.

"KÖTÜ NİYETLERİNE MALZEME YARATMAYA ÇALIŞANLARI KINIYORUM"

Kongre sonuçları nedeni ile istifa ettiğini açıklayan sadece 2 ilçemiz vardır. Bunun dışında hiçbir ilçe başkanımız görevini bu nedenle bırakmamıştır. Yeni seçilen Genel Başkanımızın ve yeni oluşabilecek teşkilatların önünün açılması için verilen istifaları dahi kongreye bağlamaya çalışarak kendi kötü niyetlerine malzeme yaratmaya çalışanları kınıyorum. Kamuoyunun günlerdir İYİ Parti üye sayısı üzerinden manipüle edilmesini, birtakım gerçek olmayan istifa sayıları ile dezenformasyon yaratılmasını ve partimizin üye sayıları üzerinden tartışma yaratılmasını doğru bulmuyorum ancak bu sayıları veren de üzerinde tepinen de biz değiliz. Zira bizler tek üye yapmak için yazın sıcağında kışın ayazında beklemiş ve bekleyen insanlarız. Bir istifa da olsa bin istifa olsa da olsa bizim için aynı derece önemli ve üzücüdür. Elbette her bir üyemiz hele hele ki ilçe başkanlığı gibi zorlu bir görevi ifa etmiş partililerimiz bizler için çok kıymetlidir.

"İSTİFA EDENLERE KAPIMIZ AÇIK"

İstifalarını üzüntü ile karşılamak ile birlikte kararlarına saygı duyuyor kendilerine bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum. Önemli olanın böyle zamanlarda yaşanan olumsuzlukları demokrasiye yaraşır bir olgunluk ve saygı çerçevesi içinde halledebilmek olduğunu düşünerek; İYİ Parti'mizin kurulduğu günden bu yana yaşanmış tüm zorlukları birlikte üstlendiğimiz, bugüne kadar emek vermiş ancak bazı nedenlerden dolayı istifa etme gereksinimi hissetmiş arkadaşlarımızın da kararlarına saygı duyuyor ve kendilerine başarılar diliyorum. İstifa eden her bir arkadaşımıza kapımız her zaman açık olacaktır yeter ki partimize karşı eleştiri sınırlarını aşan, hakaretamiz ifadeler kullanmamış ve bin bir emekle büyüttüğümüz partimize zarar verecek tutum ve davranışlar içine girmemiş olsun. Bu kişiler, partimize zarar verenler, bu partiye fedakarca emek veren her bir partilimin emeğini hiçe sayanlar karşısında İl başkanı olarak bizzat beni bulacaklardır.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Yerel seçim süreci boyunca bir yandan partimiz için çalışıp görünürken diğer yandan ama el altından ama aleni olarak başka partileri destekleyen, partimiz aleyhine açıklamalar yapan, istifalar organize eden, seçimin hemen ardından Kurucu Genel Başkanımızı Türk siyasetinden sileceklerini hicap duymadan üçüncü kişilerle paylaşan, Kurucu Genel Başkanımızın istifası ve Olağanüstü Kurultayımızın ardından dahi seçilen Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu hakkında siyasi ahlaka uymayan söylem ve yorumlarda bulunan, gerek henüz istifa etmemiş olmasına rağmen gerekse partimizden istifa etmiş olduğu halde partimizden başkaca istifaları örgütleyen, kamuoyu nezdinde partimizi ve parti yönetimlerimizi manipülatif açıklamalarla tahrik ve taciz edenlerin bu gayri ahlaki ve antidemokratik tutumları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın ve bu kimselerle hukuk önünde de hesaplaşacağımızın da bilinmesini isterim."

"İYİ PARTİ BİTTİ YAYGARASININ OLUŞTURACAK BİR ORANDA İSTİFA YOK"

Doğan, kurultay sonrası İzmir teşkilatından kaç kişinin istifa etti sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sayılar partilerin kendi içerisinde kendilerine ait gizli kayıtlardır. Bunun dışında bu sayıların telaffuz edilmesini doğru bulmuyorum. Sanki 300 istifa oldu denince biz onlara üzülmüyormuşuz, 'giderlerse giderler' diyormuşuz gibi bir anlam çıkıyor. Bir yandan da bu bilgiler bizim mahrem bilgilerimiz. Ben bu konuda bir sayı vermeyeceğim. Aksi takdirde bu oyunu yaratmaya çalışanlar emellerine ulaşmış olacaklardır. Ben il kongremize kadar il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştım. Bizim üye sayımız o dönemde 30 bin civarındaydı. Ben 11 Ocak tarihinde göreve geldiğimde bu sayı ciddi oranda düşmüştü. Tabi bunu tek bir neden bağlayamayız. Ancak daha önce bir yerde söylediğim için şu bilgiyi verebilirim. Şu an itibarıyla bizim kurultay sonrasında istifa sayımız 400 civarında. 20 binin üzerinde üyesi olan bir parti için, bizim için her bir üyemizin istifası önemlidir. Ama istifalar nedeniyle İYİ Parti bitti yaygarasının oluşturacak bir oranda istifa yok. Kurultay sonrasında partimize 198 yeni üye kaydı yapıldı" dedi.

"8-10 İLÇENİN İSTİFA ETTİĞİ HABERLERİ YALAN"

Kurultayın ardından Gaziemir ve Bornova teşkilatlarının istifa ettiğini de belirten Doğan, "Kurultay sonuçları nedeniyle partimizde istedikleri ortamın oluşmadığını belirterek istida eden Gaziemir ve Bornova. Onun dışında yapılan istifalarda kurultaya ilişkin bir şey söylenmedi. Belki bir ilçemizde yönetimin düşmüş olma ihtimali var. Yedeklerden gelenlerin de çalışmasının yapılması gerekiyor. Bayraklı ilçemizde yönetimin düşmüş olması ihtimali var. Onun dışında kamuoyuna yine yanlış bilgi olarak lanse edilen birkaç ilçemiz daha var; Menderes ve Tire. Zaten seçim sonrasına kadar görevi sürdüreceklerini sonrasında istifa etmek istediklerini belirtmişlerdi. Bunlar siyasi nezaket için partimizin güçlenmesi adına yeni geleceklerin yolunu açacak istifalardı. Menderes, Tire ve Aliağa'da olan istifalar bunlar. Bu istifalar bizim ilçe başkanlarımızla birlikte görüşerek istişare ederek verdiğimiz bir karar. 8-10 ilçenin istifa ettiği haberleri yalan. Aliağa ilçemiz dışında ilçe başkanımız görevine devam etmektedir zaten" diye konuştu.