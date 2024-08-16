İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı\'ndan özür dilediğini söyledi

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(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, ilçede öldürülen 15 köpekle ilgili bilgi almak için telefonla ulaşamadığı ve kendisini engellediğini ileri sürdüğü Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü'nün kendisini arayarak özür dilediğini söyledi. Akalın, "Sayın Kaymakam Onur Kökçü beni arayarak yaşanan durumdan dolayı özür diledi. Kendisinin ifadesine göre, bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirtti" dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, ilçede öldürülen 15 köpek ile ilgili bilgi almak için Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü'yü telefonla aradığını, Kökçü'nün telefonuna ulaşamadığını ve kendisini engellediğini ileri sürmüştü. Akalın, yaptığı açıklamada Kaymakam Onur Kökçü'nün kendisini aradığını, telefonundaki teknik aksaklıktan dolayı özür dilediğini aktardı. Akalın'ın açıklaması şöyle:

"Bu elim olayın yaşandığı andan itibaren, sürecin takipçisi olmak adına Uzunköprü Kaymakamı Sayın Onur Kökçü'yü derhal arayarak konuya ilişkin acil bilgi almak istedim. Ne yazık ki, defalarca aramama rağmen telefonuma cevap alamadım ve her seferinde hattın meşgule düştüğünü gördüm. Bu durum, ertesi gün de devam etti ve yine bilgi almak için aradığımda aynı sonuçla karşılaştım. Bu nedenle, kaymakam beyin bilinçli olarak telefonlarıma yanıt vermediği ve dolayısıyla beni engellediğini düşündüm. Ancak olayın basına yansıması sonrasında, Sayın Kaymakam Onur Kökçü beni arayarak yaşanan durumdan dolayı özür diledi. Kendisinin ifadesine göre, bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirtti. Ben, sadece Edirne Milletvekili olarak değil, aynı zamanda devlet terbiyesi almış bir kişi olarak, devlet yöneticilerinin beyanlarını 'devlet sözü' olarak kabul ederim. Bu sebeple, Sayın Kaymakamımızın sözlerine itibar ederek yaşanan bu aksaklığın teknik bir sorundan kaynaklandığını kabul ediyorum.

"Sorumluların adalet önünde hesap vermesini umuyorum"

Bu süreçte en büyük önceliğimiz, Uzunköprü ilçemizin adını böylesine iğrenç bir olayla anılmasına neden olan ve masum hayvanların hayatlarına kasteden bu korkunç olayın faillerinin bir an önce bulunmasıdır. İlçemizin ismini lekeleyen bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, bu canilere hak ettikleri cezanın verilmesi için gerekli adımların atılması, hem bir vatandaş hem de milletvekili olarak en büyük temennimdir. Sonuç olarak, devletin sözlerine olan güvenimi koruyarak, soruşturmaya gölge düşürmemek ve adaletin tecelli etmesini sağlamak adına, Sayın Kaymakamımızın üzüntüsüne ve ifade ettiği teknik aksaklığa itibar ediyor, bu vahim olayın soruşturmasının titizlikle ve ivedilikle tamamlanarak, sorumluların adalet önünde hesap vermesini umuyorum. Bu süreçte adaletin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken tüm adımların atılmasını bekliyor ve bu hususta üzerime düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimi ifade etmek istiyorum."