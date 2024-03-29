İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bilecik'in sorunlarını çözeceğiz - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bilecik'in sorunlarını çözeceğiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bilecik\'in sorunlarını çözeceğiz

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Ankara Milletvekilli Kürşad Zorlu, Bilecik'in önemli sorunları olduğunu söyleyerek, belediye yönetiminde huzur ve kardeşliği sağlayacaklarını belirtti.

29.03.2024 18:30  Güncelleme: 18:37
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GÖKAY ŞİMŞEK

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Ankara Milletvekilli Kürşad Zorlu, Bilecik'in önemli sorunları olduğunu söyleyerek, "Bizim belediye yönetimimiz içerisinde huzuru, kardeşliği nasıl sağlayabileceğimizi kısa sürede vatandaşlarımıza gösterebildiğimiz kanaatindeyiz." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'i ziyaret eden İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Ankara Milletvekilli Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Teşkilatımızla ve belediye meclis üyesi adaylarımızla, il genel meclisi üyesi adaylarımızla inşallah Bilecik'te 31 Mart'ta partimizin bayrağını dalgalandırmak gibi büyük bir hedefimiz var. Tabii Bilecik'te önemli sorunlar var vatandaşımızı yakından ilgilendiren. Adeta nefes alma alanları kapatılmış yer alt, yer üstü problemleriyle ve bildiğiniz gibi tartışmalarla, hiç de hoş olmayan milletimize yakışmayan iddialarla karşı karşıya kalan bir belediyecilik anlayışı ve günün sonunda çok şükür İYİ Partimizin sağduyusu ve soğukkanlılığıyla bir müddet de olsa halk bir nefes almayı başardı. Bizim belediye yönetimimiz içerisinde huzuru, kardeşliği nasıl sağlayabileceğimizi kısa sürede vatandaşlarımıza gösterebildiğimiz kanaatindeyiz. Sadece belediye çalışanlarına gidip sormaları yeterli. Bu barışı ve huzuru nasıl sağlayacağımızı en iyi onlardan öğrenebileceklerini düşünüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizi kuşatan bu ağır sorunları ortadan kaldırabilmek adına Bilecik halkının da İYİ Partimize bu anlamda destek vereceğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bilecik'in sorunlarını çözeceğiz - Son Dakika

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