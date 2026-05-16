İyi Partili Fakıbaba Adıyaman'da Konuştu: Esnaf Perişan Halkın Umudu Kalmamış

(ADIYAMAN) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, iki günlük ziyaret programı kapsamında geldiği Adıyaman'da partisinin teşkilat toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'dan aldıkları notları Ankara'ya taşıyacaklarını ifade ederken, ekonomi, tarım, güvenlik, sağlık ve adalet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cuma namazı sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelen Fakıbaba, daha sonra İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda il ve ilçe teşkilatları ile buluştu. Basın mensuplarının da takip ettiği toplantıda Fakıbaba, hem Adıyaman'ın sorunlarını değerlendirdi hem de ülke yönetimine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"ESNAF PERİŞAN, HALKIN UMUDU KALMAMIŞ"

Kentte ekonomik sıkıntıların derin olduğunu ileri süren Fakıbaba, Adıyaman'da vatandaşın ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

"Bir şeyler yapılmış mı? Evet yapılmış. Bunun için hükümete teşekkür ederim. Ama yeterli olmamış" diyen Fakıbaba, özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu."

"16 bin konut teslim edildi deniyor, tamam. Güzel olanlar var. Ama eksikler de çok fazla. Teslim edilmeyen binlerce konut var. Üç yıl geçmiş. Vatandaş hala rahatsız. Kentsel dönüşüm konusunda büyük huzursuzluk var" ifadelerini kullandı."

"EKONOMİ YOK, TARIM YOK, SAĞLIK YOK, GÜVENLİK YOK, ADALET YOK"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ülkenin genel durumuna ilişkin sert ifadeler kullanan Fakıbaba, birçok alanda ciddi bozulma yaşandığını öne sürdü.

Fakıbaba, "Her şey bitmiş hemşerim. Ekonomi yok, tarım yok, sağlık yok, güvenlik yok, adalet yok" dedi. Toplumda korku iklimi oluştuğunu savunan Fakıbaba, vatandaşların görüşlerini rahat ifade edemediğini ileri sürdü.

"Esnaf konuşmaya çekiniyor. Acaba vergi cezası mı gelir diye korkuyor. İnsanlar düşüncesini açıklamaktan çekiniyor. Böyle ülke yönetimi olmaz" ifadelerini kullandı."

Adıyaman'daki sosyal sorunlara da değinen Fakıbaba, özellikle gençler arasında uyuşturucu meselesinin ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Eğer hala Adıyaman'da uyuşturucu önemli bir problemse burada bir sorun vardır" diyen Fakıbaba, kamu yöneticilerinin bu tür sorunlara daha etkin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti."

"TARIM ALARM VERİYOR"

Eski Tarım Bakanı kimliğiyle üretim politikalarına da değinen Fakıbaba, çiftçinin yeterince desteklenmediğini savundu. "Bu ülkeyi üretici besler" diyen Fakıbaba, şunları söyledi:

"Bu ülkede yaklaşık 2 milyon üretici var. Siz onları desteklerseniz 85 milyonu doyururlar. Ama desteklemezseniz insanlar toprağı bırakır. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Tarım şu an alarm veriyor." Tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Fakıbaba, üreticinin bankacılık sistemi ve mali baskılar altında ezildiğini ileri sürdü."

"LACİVERT TAKIM ELBİSEYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Yönetim anlayışına ilişkin de sert eleştirilerde bulunan Fakıbaba, yöneticilerin halktan koptuğunu savundu. "Lacivert takım elbiseyle, kravatla bu işler çözülmez arkadaş" diyen Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Yönetici halkın arasında olacak. Ama fotoğraf çektirmek için değil. Sorunu dinlemek, not almak, çözmek için olacak. Vatandaşa umut vermek zorunda."

"İKTİDARA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İYİ Parti'nin yalnızca muhalefet yapmakla kalmadığını, iktidar hazırlığı içinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, olası iktidar dönemine ilişkin eylem planları üzerinde çalıştıklarını söyledi. "İlk 100 gün, ilk 6 ay, ilk 1 yıl ne yapacağımızı planlıyoruz" diyen Fakıbaba, halktan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.