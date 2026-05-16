İyi Partili Fakıbaba Adıyaman'da Konuştu: Esnaf Perişan Halkın Umudu Kalmamış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İyi Partili Fakıbaba Adıyaman'da Konuştu: Esnaf Perişan Halkın Umudu Kalmamış

16.05.2026 01:35  Güncelleme: 07:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'da partisinin teşkilat toplantısında ekonomi, tarım, sağlık, güvenlik ve adalet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Deprem sonrası toparlanma sürecindeki eksikliklere dikkat çeken Fakıbaba, iktidara hazırlık yaptıklarını söyledi.

(ADIYAMAN) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, iki günlük ziyaret programı kapsamında geldiği Adıyaman'da partisinin teşkilat toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'dan aldıkları notları Ankara'ya taşıyacaklarını ifade ederken, ekonomi, tarım, güvenlik, sağlık ve adalet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cuma namazı sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelen Fakıbaba, daha sonra İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda il ve ilçe teşkilatları ile buluştu. Basın mensuplarının da takip ettiği toplantıda Fakıbaba, hem Adıyaman'ın sorunlarını değerlendirdi hem de ülke yönetimine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"ESNAF PERİŞAN, HALKIN UMUDU KALMAMIŞ"

Kentte ekonomik sıkıntıların derin olduğunu ileri süren Fakıbaba, Adıyaman'da vatandaşın ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

"Bir şeyler yapılmış mı? Evet yapılmış. Bunun için hükümete teşekkür ederim. Ama yeterli olmamış" diyen Fakıbaba, özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu."

"16 bin konut teslim edildi deniyor, tamam. Güzel olanlar var. Ama eksikler de çok fazla. Teslim edilmeyen binlerce konut var. Üç yıl geçmiş. Vatandaş hala rahatsız. Kentsel dönüşüm konusunda büyük huzursuzluk var" ifadelerini kullandı."

"EKONOMİ YOK, TARIM YOK, SAĞLIK YOK, GÜVENLİK YOK, ADALET YOK"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ülkenin genel durumuna ilişkin sert ifadeler kullanan Fakıbaba, birçok alanda ciddi bozulma yaşandığını öne sürdü.

Fakıbaba, "Her şey bitmiş hemşerim. Ekonomi yok, tarım yok, sağlık yok, güvenlik yok, adalet yok" dedi. Toplumda korku iklimi oluştuğunu savunan Fakıbaba, vatandaşların görüşlerini rahat ifade edemediğini ileri sürdü.

"Esnaf konuşmaya çekiniyor. Acaba vergi cezası mı gelir diye korkuyor. İnsanlar düşüncesini açıklamaktan çekiniyor. Böyle ülke yönetimi olmaz" ifadelerini kullandı."

Adıyaman'daki sosyal sorunlara da değinen Fakıbaba, özellikle gençler arasında uyuşturucu meselesinin ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Eğer hala Adıyaman'da uyuşturucu önemli bir problemse burada bir sorun vardır" diyen Fakıbaba, kamu yöneticilerinin bu tür sorunlara daha etkin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti."

"TARIM ALARM VERİYOR"

Eski Tarım Bakanı kimliğiyle üretim politikalarına da değinen Fakıbaba, çiftçinin yeterince desteklenmediğini savundu. "Bu ülkeyi üretici besler" diyen Fakıbaba, şunları söyledi:

"Bu ülkede yaklaşık 2 milyon üretici var. Siz onları desteklerseniz 85 milyonu doyururlar. Ama desteklemezseniz insanlar toprağı bırakır. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Tarım şu an alarm veriyor." Tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Fakıbaba, üreticinin bankacılık sistemi ve mali baskılar altında ezildiğini ileri sürdü."

"LACİVERT TAKIM ELBİSEYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Yönetim anlayışına ilişkin de sert eleştirilerde bulunan Fakıbaba, yöneticilerin halktan koptuğunu savundu. "Lacivert takım elbiseyle, kravatla bu işler çözülmez arkadaş" diyen Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Yönetici halkın arasında olacak. Ama fotoğraf çektirmek için değil. Sorunu dinlemek, not almak, çözmek için olacak. Vatandaşa umut vermek zorunda."

"İKTİDARA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İYİ Parti'nin yalnızca muhalefet yapmakla kalmadığını, iktidar hazırlığı içinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, olası iktidar dönemine ilişkin eylem planları üzerinde çalıştıklarını söyledi. "İlk 100 gün, ilk 6 ay, ilk 1 yıl ne yapacağımızı planlıyoruz" diyen Fakıbaba, halktan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyi Partili Fakıbaba Adıyaman'da Konuştu: Esnaf Perişan Halkın Umudu Kalmamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 07:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: İyi Partili Fakıbaba Adıyaman'da Konuştu: Esnaf Perişan Halkın Umudu Kalmamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.