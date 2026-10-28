İYİ Partili Türkoğlu 4 hastanenin kapatılmasında 1.315 yataklı hastaneyi eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Partili Türkoğlu 4 hastanenin kapatılmasında 1.315 yataklı hastaneyi eleştirdi

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İYİ Partili Türkoğlu 4 hastanenin kapatılmasında 1.315 yataklı hastaneyi eleştirdi
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İYİ Partili Türkoğlu 4 hastanenin kapatılmasında 1.315 yataklı hastaneyi eleştirdi
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Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılmasıyla 4 hastane kapatıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kapatılan hastanelerin yaklaşık 1.400 yatağına karşılık yeni hastanenin 1.315 yatağını eleştirip Bakanlıktan açıklama istedi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılması nedeniyle 4 hastanenin kapanmasına İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tepki gösterdi. Türkoğlu, "Kapatılan dört hastanenin yatak kapasitesi yaklaşık  1.400 olduğu belirtiliyor. Peki yeni hastanenin yatak kapasitesi ne kadar, 1.315. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" dedi.

Temeli 2016 yılında atılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi 10 yıl sonra geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. 1315 kapasiteli hastanenin açılmasıyla Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve İlker Çelikcan FTR Hastanesi kapatıldı.

Yıllardır beklenen hastanenin açılması sevinçle karşılanırken, hastane kapasitesinin nüfusa oranla yetersiz kaldığı iddia edildi, Bursa'da diğer hastanelerin kapatılması ise tepkilere neden olmaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde yaptığı konuşmada, Bursa'nın nüfusunun 4 milyona yaklaşırken, sağlık ihtiyacının arttığını, hastanelerde yoğunluk yaşandığını, yataklarda yer olmadığı için hastaların sedyelerde yattığını söyledi.

Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Peki bu iş bilmez iktidar ne yapıyor? Bir hastane açarken dört hastaneyi kapatıyor. Onların verdiği hizmeti yeni yaptırdığı Ali Osman Sönmez Hastanesi'nde topluyor. Yahu Allah aşkına bu nasıl iştir? Bir hastane yapıp dört hastaneyi devreden çıkarmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve İlker Çelik Can Hastanesi. Buralarda görev yapan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları da yeni hastanede görev yapacaklar da bu yatırımın istihdama katkısı ne olacak? Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi? Kapatılan dört hastanenin yatak kapasitesi yaklaşık  1.400 olduğu belirtiliyor. Peki yeni hastanenin yatak kapasitesi ne kadar, 1.315. Ee ne oldu şimdi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Yoğun bakım ve ameliyathane kapasitesindeki kayıpları da henüz bilmiyoruz. Bursa'nın kazancı koca bir hastane binasından ibaret kalacaksa doğacak bu kapasite kayıplarının hesabını kim verecek? Bir de maliyet meselesi var. İlk yatırım bedeli dört yüz elli milyon lira olarak açıklanan bu hastane yıllar sonra kaça tamamlandı? İhaleler, ek işler, tıbbi cihazlar ve diğer harcamalar dahil edildiğinde devletin kasasından toplam kaç milyar lira çıktı? Bursalılar bunu da ayrıca bilmek istiyor. Bir deyiverin hele. Bu dört hastanenin kapatılmasıyla Bursa Şehir Hastanesi işletmecisine verilen hasta ve gelir garantileriyle bir ilgisi var mı? Bakanlık bu soruya açıkça cevap vermelidir."

Kaynak: ANKA
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