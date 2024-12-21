İyilik İçin Kahvaltı Etkinliği

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İyilik için bir araya geldiler

KÜTAHYA - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nin sponsorluğunda düzenlediği kahvaltı etkinliğinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Eksik olan ne varsa iyilik ile tamamlanır' yardım projesi tanıtıldı. Etkinlikte, vakfın çalışmaları ve desteklenen projeler hakkında bilgi verilirken, katılımcılar bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, kahvaltının temel amacının yemek içmekten öte iyilik için buluşmak olduğunu belirtti. Karakaya, "Buradaki amacımız aslında yemek içmek değil, kahvaltı değil. Burada iyilik için bir araya geldik. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak dünyanın her zaman en temel gayesi. Niyetimiz, onların hayatlarını güzelleştirmek ve bir nebze olsun kolaylaştırmak. Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çabalıyoruz. Etkinliğimizle inşallah 5 insanımızın ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

"Savaşların mağdurlarına destek olmaya devam ediyoruz"

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar ise, savaş mağdurlarına yönelik projelerden bahsetti. Özellikle Suriye'deki savaşın başlangıcından itibaren sürdürülen Ortez-Protez Projesi'nin önemine vurgu yapan Yenipazar, "Maalesef dünyada, savaşlar nedeniyle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz mağdur oluyor. Suriye savaşı başladığından bu yana vakıf olarak 13 yıldır Ortez-Protez Projesi'ni sürdürüyoruz. Bu projeyle savaş mağduru kardeşlerimize protez el, kol ve bacak ulaştırıyoruz. Bu kahvaltı etkinliğinin sponsoru olan 30 Ağustos OSB yönetimine de teşekkür ediyoruz. Topladığımız bağışları kuruşuna dokunmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu.

"Sosyal faaliyetlere her zaman destek vermeye hazırız"

Etkinlikte konuşan Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, OSB'nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğini belirtti. Öztaş, "Organize sanayi bölgemizde üretim yapan ve ihracatla ülkemize katkı sağlayan 40 yatırımcının oluşturduğu bir yönetim kuruluyuz. Sosyal projelere desteğimizi sürdürüyoruz. Allah kimseyi ihtiyaç sahibi durumuna düşürmesin. Bu etkinlik gibi güzel projelere her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir de katıldı.