İyilik İçin Kahvaltı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İyilik İçin Kahvaltı Etkinliği

Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kahvaltıda yardım projeleri tanıtıldı.

21.12.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik için bir araya geldiler

KÜTAHYA - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nin sponsorluğunda düzenlediği kahvaltı etkinliğinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Eksik olan ne varsa iyilik ile tamamlanır' yardım projesi tanıtıldı. Etkinlikte, vakfın çalışmaları ve desteklenen projeler hakkında bilgi verilirken, katılımcılar bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, kahvaltının temel amacının yemek içmekten öte iyilik için buluşmak olduğunu belirtti. Karakaya, "Buradaki amacımız aslında yemek içmek değil, kahvaltı değil. Burada iyilik için bir araya geldik. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak dünyanın her zaman en temel gayesi. Niyetimiz, onların hayatlarını güzelleştirmek ve bir nebze olsun kolaylaştırmak. Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çabalıyoruz. Etkinliğimizle inşallah 5 insanımızın ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

"Savaşların mağdurlarına destek olmaya devam ediyoruz"

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar ise, savaş mağdurlarına yönelik projelerden bahsetti. Özellikle Suriye'deki savaşın başlangıcından itibaren sürdürülen Ortez-Protez Projesi'nin önemine vurgu yapan Yenipazar, "Maalesef dünyada, savaşlar nedeniyle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz mağdur oluyor. Suriye savaşı başladığından bu yana vakıf olarak 13 yıldır Ortez-Protez Projesi'ni sürdürüyoruz. Bu projeyle savaş mağduru kardeşlerimize protez el, kol ve bacak ulaştırıyoruz. Bu kahvaltı etkinliğinin sponsoru olan 30 Ağustos OSB yönetimine de teşekkür ediyoruz. Topladığımız bağışları kuruşuna dokunmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu.

"Sosyal faaliyetlere her zaman destek vermeye hazırız"

Etkinlikte konuşan Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, OSB'nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğini belirtti. Öztaş, "Organize sanayi bölgemizde üretim yapan ve ihracatla ülkemize katkı sağlayan 40 yatırımcının oluşturduğu bir yönetim kuruluyuz. Sosyal projelere desteğimizi sürdürüyoruz. Allah kimseyi ihtiyaç sahibi durumuna düşürmesin. Bu etkinlik gibi güzel projelere her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir de katıldı.

Kaynak: İHA

Kütahya, İyilik, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyilik İçin Kahvaltı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Aktaş’ın intihar ettiği iddia edildi SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Aktaş'ın intihar ettiği iddia edildi
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 00:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: İyilik İçin Kahvaltı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.