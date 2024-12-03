İzciler Allahuekber şehitlerini anmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerel

İzciler Allahuekber şehitlerini anmaya hazırlanıyor

İzciler Allahuekber şehitlerini anmaya hazırlanıyor

Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı ve Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile bir araya gelerek Allahuekber Şehitlerini anma programı kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

03.12.2024 13:12
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Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı ve Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile bir araya gelerek Allahuekber Şehitlerini anma programı kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Allahuekber Şehitlerini Anma Programları için Erzurum'a gelen Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere ve İzcilik İl Temsilcisi Nuri Karslı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek Allahuekber Şehitlerini anma programı hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yaptığı açıklamada, "Bizler il müdürlükleri olarak federasyonlarımızın illerdeki ayaklarını basacakları taşlarız. Onlar bizim üzerimize basarak hayatta tutunacak. Federasyonlarımızın ve kulüplerimizin sevdikleri ve çalışmak istedikleri il temsilcileriyle bizler de seve seve çalışırız" dedi.

İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Nuri Karslı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a federasyonun daha önceki senelerde Allahu Ekber Şehitlerine yaptıkları yürüyüşün simgesini taşıyan flamayı hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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