İzmir Alsancak Limanı\'nda tatbikatta etkilenen 24 kişi hastanelere sevk edildi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen Sağlık Afet Çalışma Grubu Saha Tatbikatı, Alsancak Limanı'nda 100 personel ve 15 aracın katılımıyla yapıldı. Senaryo gereği kimyasal madde taşıyan konteynerin düşmesi sonucu meydana gelen patlama ve gaz sızıntısına müdahale eden ekipler, etkilenen 24 kişiyi kurtararak hastanelere sevk etti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Alport Alsancak Liman İşletmeciliği katıldı. Tatbikatı İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Yarbay Engin Anar, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve protokol de yerinde izledi.

Patlama ve kimyasal sızıntı senaryosu nefes kesti

Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Alsancak Limanı'nda gemiden indirilen ve içinde amonyak türevi kimyasal madde bulunan konteynerlerden biri elleçleme sırasında kazara düştü. Hasar alan konteynerden dumanlar yükselmeye ve çevreye ağır bir koku yayılmaya başladı. Kısa süre sonra patlama meydana gelen konteynerden alevler yükseldi. Limanda görevli 14 personel ilk anda durumu fark edemezken, yoğunlaşan duman ve kokunun ardından panik başlayarak olay yerinden kaçışmaya başladılar. Dumanın ve gazın etkisiyle kaçmaya çalışan personelden 4'ünde solunum sıkıntısı ve bilinç kaybı gelişirken, diğer 12 personelde ise korku ve panik hakim oldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak kimyasal taşıyan konteynerin patladığı, KBRN yayılımı ihtimali bulunduğu ve 10'dan fazla yaralının olduğu bilgisi verildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi zaman kaybetmeden bölgeye 112 Acil Sağlık, AKS, UMKE ve AFAD KBRN ekiplerini sevk etti. Liman yakınında bulunan ilk ambulans hızla olay yerine gelerek, triyaj çalışmalarına başladı. Sağlık ekibi KBRN vakasını teyit ederek, durumu Sağlık Komuta Kontrol Merkezine (SKKM) bildirdi. İlk bildirilen 4 hastanın klinik durumunun kötüleştiği, bir personelin bilincinin kapandığı, benzer şikayetlerin 2 personelde daha başladığı ve ortamda sarımsak benzeri bir kokunun hissedildiği bilgisi üzerine SKKM, durumu Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile paylaştı. Otomasyon sisteminde kayıt açılırken, makama sunulmak üzere bilgi notu hazırlandı. Bu sırada itfaiye ekipleri konteynerde yükselen alevleri söndürerek, duman yayılımını kontrol altına aldı. Tatbikatta senaryo gereği dumanın yayıldığı alan nedeniyle olaydan etkilenen kişi sayısı 24'e yükseldi. Bölgeye ulaşan AFAD KBRN ekipleri, gazdan etkilenen kişileri dekontaminasyon (arındırma) işleminden geçirerek UMKE ekiplerine teslim etti. Kurulan acil müdahale ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralıların SKKM koordinasyonunda hastanelere sevki planlandı. Etkilenen vatandaşlardan 6'sı 112 acil yardım ambulanslarıyla karadan sevk edilirken, 2 yaralı ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla deniz yoluyla Bayraklı'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaştırıldı. Yaralılar burada bekleyen ambulanslara alınarak, İzmir Şehir Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Amacımız kurumların kapasitelerini ölçmek ve ortak çalışmayı güçlendirmek"

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, TAMP çerçevesinde her yıl afet tatbikatı düzenlediklerini belirtti. Önceki yıllarda deprem, tsunami, tren ve uçak kazası senaryolarıyla tatbikatlar yaptıklarını hatırlatan Özbudak, "Bu yıl da liman kenti olan İzmir'in merkezinde bulunan İzmir Limanı'nda bu tatbikatı icra ettik. Yaklaşık 100 kişilik profesyonel ve tecrübeli afet ekibimiz, acil müdahale ekibimiz ve sağlık çalışanımızla beraber tatbikata 15 kara ve deniz aracıyla katılım sağlandı. Buradaki amacımız çözüm ortağı olduğumuz diğer kurumların imkan ve kapasitelerini ölçebilmek, afetzedelerin hem acil hem de sonrasındaki zararlarını en aza indirmek için nasıl ortak çalışabileceğimizi anlamaktır" dedi.

Özbudak, senaryo kapsamında uygulanan adımlara da değinerek, "Senaryoda konteynerlerden birinde amonyak türevi KBRN etkeninin dökülmesi sonucu 25'ten fazla kişinin etkilenmesi yer aldı. Bunun ardından acil müdahale araçları, acil müdahale ünitesi, AFAD, itfaiye ve Sahil Güvenlik ile ortak hareket edilerek vatandaşlarımıza ilk acil müdahale yapıldı. Amacımız, dekontaminasyon işleminin ardından hastaların en yakın tedavi alanlarına ulaştırılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.