Bayındır'a yeni itfaiye birimi kuruluyor - Son Dakika
Bayındır'a yeni itfaiye birimi kuruluyor

06.02.2026 09:36  Güncelleme: 09:38
İzmir'in Bayındır ilçesinde itfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Çırpı Cami Mahallesi'nde ikinci itfaiye biriminin kurulmasına karar verildi. Bölgenin can ve mal güvenliğini artırmayı hedefleyen bu adımla, itfaiye altyapısının güçlendirilmesi bekleniyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde itfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik plan kapsamında, Çırpı Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Akdeniz'in de girişimleriyle bölgeye ikinci itfaiye birimi kurulması kararı alındı.

Çırpı Cami bölgesi için talep edilen itfaiye biriminin, yapılan değerlendirmeler sonucunda Arıkbaşı Mahallesi'nde konuşlandırılmasına karar verildi. Uygulamanın, mahalle ayrımı gözetilmeksizin bölge genelinde can ve mal güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çırpı Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Akdeniz, sürecin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaklaşık iki yıldır ikinci itfaiye biriminin ilçemize kazandırılması için yoğun bir şekilde mücadele ediyorum. Bugün gelinen noktada bu çabaların karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyorum. Talep ettiğimiz itfaiye birimi Arıkbaşı Mahallesi'nde konuşlandırıldı. Arıkbaşı da bizim mahallemizdir. Burada asıl önemli olan, mahalle ayrımı gözetilmeksizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Akdeniz, sürece katkı sunan yetkililere teşekkür ederek İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım'a, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'ya ve CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner'e teşekkür etti.

Bayındır'da itfaiye altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 2. itfaiye biriminin de kısa süre içinde hizmete başlayacağı, yeni birimin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçede yangın ve acil durumlara müdahale kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - İZMİR

